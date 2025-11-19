Rijeka ljudi u Miljanovcima kod Kalesije: Klanjana dženaza žrtvi femicida Aldini Jahić

Rijeka ljudi stigla je u Miljanovce kod Kalesije, gdje se klanjala dženaza Aldini Jahić, djevojci koju je u Mostaru ubio Anis Kalajdžić, njen bivši dečko.

Brojni prijatelji, porodica, kao i građani Kalesije, ali i drugih mjesta stigli su kod nove džamije u Miljanovcima, gdje se obavila dženaza.

Iza Aldine su ostali majka Mevlida, otac Ibrahim, sestra Amela, te mnogobrojna rodbina.

Inače, zbog dženaze je u Kalesiji proglašen Dan žalosti.

Aldina Jahić se prošle godine preselila iz Sarajeva u Mostar zbog posla, a Anis Kalajdžić je napao kada je krenula na fitnes. Prvo je udarao, nakon čega je ona krenula da bježi, da bi onda u toaletu jednog ugostiteljskog objekta je usmrtio.

