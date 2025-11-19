Stanivuković o snimku Đajića: Droga je trebala da bude podmetnuta meni i Driniću

Gradonačelnik Banje Luke i predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković (PDP) obratio se medijima i javnosti ispred Policijske uprave Banje Luke povodom objavljenog snimka na kojem se pojavljuje Vlado Đajić sa narkoticima.
Nakon objavljenog snimka, Đajić je smijenjen s funkcije generalnog direktora UKC-a RS-a. Također, Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci je formiralo predmet zbog navedenog snimka.
Jedan od onih koji je objavio snimak je upravo Draško Stanivuković koji je danas govorio o tome.
- Evo da vidite ovog ljepotana, koji je liječio ljude drogom - kazao je Stanivuković na početku obraćanja pokazujući slike iz objavljenog snimka.
Istaknuo je kako nije došao da likuje te kako danas građani RS-a mogu da vide istinu.
- Garantujem za svaku datu riječ. O ovoj priči znam preko šest mjeseci, zna vrh RS-a, policija, a zna i Vlado Đajić, ovo nije običan snimak - kazao je i pojasnio da je s ciljem zaustavljanja njegove karijere, na snimku dogovarano da se droga podmetne njemu i njegovom saradniku Nebojši Driniću.
- Droga je trebala da bude podmetnuta meni, da preko bliskog saradnika dobiju 40.000 eura i trebalo je da neko blizak meni stavi to i da MUP presretne. Trpim torturu pet godina, kada to nisu uspjeli, ideja je bila da iznos od 50.000 do 100.000 KM dovede u vezu sa tranvestitima i da se plate ugledni medij da to prenose - to je sve radio Vlado Đajić. Da svakog oko mene prestave kao nastranog - kazao je i dodao:
- Ljubo Ninković i Vlado Đajić su lupali cijevi da ne bi bilo vode, sa Nenadom Radinkovićem su postavljali drogu. To je ubica sa direktorom UKC RS-a, dolazi u njegov kabinet i nudi drogu. Podmetni ga Drašku, Nebojši i ostalo - navodi.
Naglasio je da ima imena ljudi iz MUP-a koji su uvezani.
- Jel to politika, pitam državni vrh. Arsenići koji pričaju svašta po gradu. Ljudi jeste li normalni, radim pošteno, volim ovaj grad. Nisam umiješan u kriminal - kazao je i dodao kako je danas jasno da je sve podmetnutno.
Tražio je zaštitu od Vlade Đajića.
- Ne bude li poslije ovog Đajić uhapšen, idemo s dokazom kome je nudio novac i ko je iz MUP-a umiješan. Znao sam za ovo sve. Bila je ideja demonizacije mene i mojih saradnika - kazao je.
Ističe da je moralna pobjeda Banjalučana.
- I kao Karan (Siniša op.a.) nije znao za ovaj snimak. Ma nemojte, znao je svako peti čovjek. Imao sam smjelost da to prikažem. Pozdravljam što ne može više voditi Gradski odbor - naglasio je.
Za kraj je kazao da ovo nije serija "Narcos". Pitao je odakle taj čovjek i kazao da zna koja dva policajca su radila s Đajićem kako bi se on uhapsio.
- Ko je slao lovu na portal u Srbiji da se objave vijesti o transvestitima. Pozivam tužilaštvo da ih uhapsi. Ako ne budu htjeli, mi ćemo se opet bavit. Ovo je priča za javnost i zemlja mora da ozdravi. Bez obzira koja bila cijena - kazao je.
Stanivuković je također sva saznanja predao u MUP RS-a i pozvao da istraže slučaj. Ukazao je da stoji na raspolaganju za sve informacije.