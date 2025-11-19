Stanivuković o snimku Đajića: Droga je trebala da bude podmetnuta meni i Driniću

Gradonačelnik Banje Luke i predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković (PDP) obratio se medijima i javnosti ispred Policijske uprave Banje Luke povodom objavljenog snimka na kojem se pojavljuje Vlado Đajić sa narkoticima. Nakon objavljenog snimka, Đajić je smijenjen s funkcije generalnog direktora UKC-a RS-a. Također, Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci je formiralo predmet zbog navedenog snimka. Jedan od onih koji je objavio snimak je upravo Draško Stanivuković koji je danas govorio o tome. - Evo da vidite ovog ljepotana, koji je liječio ljude drogom - kazao je Stanivuković na početku obraćanja pokazujući slike iz objavljenog snimka.

Istaknuo je kako nije došao da likuje te kako danas građani RS-a mogu da vide istinu. - Garantujem za svaku datu riječ. O ovoj priči znam preko šest mjeseci, zna vrh RS-a, policija, a zna i Vlado Đajić, ovo nije običan snimak - kazao je i pojasnio da je s ciljem zaustavljanja njegove karijere, na snimku dogovarano da se droga podmetne njemu i njegovom saradniku Nebojši Driniću. - Droga je trebala da bude podmetnuta meni, da preko bliskog saradnika dobiju 40.000 eura i trebalo je da neko blizak meni stavi to i da MUP presretne. Trpim torturu pet godina, kada to nisu uspjeli, ideja je bila da iznos od 50.000 do 100.000 KM dovede u vezu sa tranvestitima i da se plate ugledni medij da to prenose - to je sve radio Vlado Đajić. Da svakog oko mene prestave kao nastranog - kazao je i dodao: - Ljubo Ninković i Vlado Đajić su lupali cijevi da ne bi bilo vode, sa Nenadom Radinkovićem su postavljali drogu. To je ubica sa direktorom UKC RS-a, dolazi u njegov kabinet i nudi drogu. Podmetni ga Drašku, Nebojši i ostalo - navodi. Naglasio je da ima imena ljudi iz MUP-a koji su uvezani. - Jel to politika, pitam državni vrh. Arsenići koji pričaju svašta po gradu. Ljudi jeste li normalni, radim pošteno, volim ovaj grad. Nisam umiješan u kriminal - kazao je i dodao kako je danas jasno da je sve podmetnutno.