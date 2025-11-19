Vukanović: Afera "Đajić" namjestili otac i sin Dodik, jer se zna da nije u dobrim odnosima s Igorom

Predsjednik Liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović smatra da su Igor i Milorad Dodik "napakovali" aferu sda već bivšem direktoru UKC-a RS Vladi Đajiću. "Jutros se na pojedinim sajtovima i društvenim mrežama pojavio video prilog na kojem se vidi i jasno čuje da je Vlado Đajić naručio i kupio veću količinu kokaina, čija je vrijednost oko 40.000 maraka, vjerovatno blizu kilograma. Količina droge koju mu je donio od ranije javnosti poznati kriminalac Nenad Radinković dovoljna je da se drogira cijeli Klinički centar Banja Luka. Na snimku, koji možete pogledati ispod teksta, jasno se vide Đajić, Radinković i kokain, te se čuje razgovor o nabavci narkotika - rekao je.

Dodao je da je Radinković uhapšen više puta i poznat zbog više teških krivičnih dijela, a i da je osuđen zbog, kako kaže, "montiranog procesa za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Nikola Đurević. On tvrdi da je on tada osuđen da bi tadašnji ministar Stanislav Čađo ostao na slobodi. - Radinković je od ranije radio prljave poslove za režim, išao u zatvor umjesto njih, ćutao i dobijao novac. Nema sumnje da su ga angažovali isti ljudi kako bi uklonili Vladu Đajića, koji ima loše odnose prije svega sa Igorom Dodikom, koji polako preuzima sve konce u partiji kao organizacioni sekretar - istakao je.