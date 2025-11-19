Odbijena apelacija Vukanovića: Ustavni sud neće odlučivati o tome može li SNSD učestvovati na izborima u RS-u

Na 11. vanrednoj plenarnoj sjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena je odluka da se odbaci apelacija koju je uputio predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Preispitivanje prijave

On je u apelaciji tražio od Ustavnog suda BiH da preispita prijavu SNSD-a za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

U obrazloženju koje je objavljeno na stranici Ustavnog suda BiH navodi se da je Vukanovićeva apelacija "nekompatibilna s Ustavom BiH".

"U obrazloženju odluke Ustavni sud je, između ostalog, naveo da se u konkretnom slučaju odlučivalo o pravilnosti prijave Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Dakle, u postupku se nije odlučivalo o bilo kakvim apelanticinim pravima koja se mogu dovesti u vezu sa slobodom okupljanja i udruživanja. S obzirom na navedeno, Ustavni sud je zaključio da su apelanticini navodi o kršenju slobode okupljanja i udruživanja iz člana II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine", navedeno je u pojašnjenju.

Ustavni sud je dalje naveo da se apelant ne može pozvati na kršenje člana I/2. Ustava BiH samo zato što smatra da odluke redovnih sudova i nadležnih organa nisu donesene u skladu s načelom vladavine prava.

"Naime, apelant mora navesti na koji način je zbog kršenja vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine povrijeđeno neko njeno pravo ili sloboda zagarantirani Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom. U suprotnom, svako lice će moći podnijeti apelaciju protiv odluke redovnog suda pozivajući se na član I/2. Ustava Bosne i Hercegovine bez obzira na to da li se tom odlukom zaista odlučivalo o njegovim pravima i interesima", istakli su.

Podsjetili su i da se osporenom odlukom odlučivalo o pravilnosti prijave SNSD-a za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a.

"Dakle, predmet konkretnog postupka nije bila prijava niti Ustavni sud zapaža da se odlučivalo o nekom drugom pravu. Naime, Ustavni sud zapaža da je apelant ovjerila svoju prijavu za učešće na konkretnim izborima i da nije predložila svog kandidata za prijevremene izbore, tako da Ustavni sud ne uočava kako je konkretni postupak mogao direktno ili indirektno utjecati na prava apelanta kao političkog subjekta", rekli su iz Ustavnog suda.

Tvrdnje na apelacije

Pozivaju se na tvrdnje iz apelacije koju je, uime Liste za pravdu i red, uputio Vukanović.

"Ustavni sud također zapaža da apelant navodi da su joj zbog odluka Suda BiH i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK) povrijeđena prava zagarantirana članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, ali ne navodi na koji način osporena odluka utječe na bilo koje njeno pravo, direktno ili indirektno. Iz navedenog proizlazi da apelant nije naveo niti pružio dokaze da bi odluka koju osporava apelacijom mogla imati bilo kakvog utjecaja na njena ustavna prava ili osnovne slobode. Stoga Ustavni smatra da su apelacioni navodi o kršenju člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine", istakli su.

Na kraju su se referirali i na drugi dio apelacije, odnosno drugi član na kojeg se pozvao Vukanović.

"U vezi s pozivanjem na član II/1. Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je ukazao da se ne radi o materijalnom pravu na čije se kršenje apelant može samostalno pozvati, već da se radi o ustavnoj odredbi kojom se obavezuju Bosna i Hercegovina i oba entiteta da osiguraju najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Stoga Ustavni sud smatra da su i ti apelanticini navodi ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine", istaknuto je iz Ustavnog suda BiH.