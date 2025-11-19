Potresne riječi roditelja ubijene Aldine Jahić: Naša bol nikada neće proći, ubici mora biti izrečena maksimalna kazna zatvora

Ibrahim i Mevlida Jahić roditelji ubijene Aldine Jahić kojoj je danas klanjana dženaza oglasili su kazavši da su kao roditelji doživjeli najveću moguću tragediju. - Ostali smo bez djeteta, bez naše Aldine, našeg ponosa. Naša bol, naša tuga i rane u našim srcima nikada neće proći. Ublažavaju ih stotine poruka saučešća i podrške koje dobijamo od naše rodbine, prijatelja, ali i ljudi diljem Bosne i Hercegovine i cijele regije. Te poruke, kao i sve ono što su o Aldini u ovih nekoliko dana izrekli njeni prijatelji, kolege poznanici, profesori i svi oni koju su na bilo koji način imali kontakt s njom, a koji o njoj govore samo najljepšim mogućim riječima, daju nam snagu da izdržimo. Bili smo svjesni da imamo predivno dijete. Dobrodušno, vrijedno, vaspitano, obrazovano, koje nikad nikome ništa nažao ne bi učinilo. Ali kada toliko ljudi potvrdi da to nije samo naše roditeljsko mišljenje, već da je naše dijete zaista bilo takvo, to nas nanovo čini ponosnim – navode roditelji.

Svima su se od srca zahvalili. - Vjernici smo, vjerujemo u Boga i prihvatamo Njegovo određenje i iskušenja. Sada prolazimo kroz iskušenje koje nikome na svijetu ne bismo poželjeli. Naše Aldine više nema. Dijete nam je ubio nasilnik i zločinac. Iskreno vjerujemo u Božju pravdu i Njegove riječi da „ko ubije nedužna čovjeka, koji nije počinio ubistvo ili nered na zemlji, taj kao da je poubijao sve ljude.“ Molimo Ga da ubicu kazni onako kako je zaslužio. U ahiretsku pravdu se uzdamo, ali tražimo pravdu i na ovom svijetu. Tu pravdu zahtjevamo od pravosudnih institucija. Jedina pravda, koja će nam biti kakva-takva satisfakcija, biće postignuta najstrožijom zakonski mogućom kaznom za zločinca. Sve mimo toga će biti nepravda na koju nećemo pristati – ističu njih dvoje u zajedničkoj izjavi. Poručili su kako su svjesni da ništa neće vratiti njihovu Aldinu, ali maksimalna zatvorska kazna ubici, kako kažu, mora biti izrečena ne samo zbog njihovog djeteta, već i kao upozorenje potencijalnim nasilnicima i zločincima kojih je nažalost sve više.