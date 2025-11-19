Suđenje Delimustafiću i ostalima: Godinu i po od početka suđenja saslušan prvi svjedok

Na suđenju Aliji Delimustafiću i ostalima za nezakonito knjiženje i preprodaju nekretnina te druga krivična djela, prvi svjedok sarajevskog Kantonalnog tužilaštva pojasnio je da su prema optuženima provođene posebne istražne radnje, piše Detektor.

Službenik Federalne uprave policije Robert Cvrtak ispričao je da bio dio tima istražitelja koji su radili na predmetu “Pravda”, u kojem su, između ostalog, provođene posebne istražne radnje “presretanje telefonskih komunikacija” i “tajno praćenje”, koje su trajale od maja do novembra 2016. godine.

Zahtjev u Hrvatskoj

Radnje su se, prema njegovim riječima, odnosile prvobitno na Lejlu Fazlagić-Pašić i Zorana Lončara, a proširivane su kad su poslije otkrivene i druge osobe.

- U jednom trenutku upućen je i zahtjev u Hrvatsku, gdje je također rađen jedan dio posebnih istražnih radnji - rekao je Cvrtak i dodao da su se skupljale informacije na terenu, pretresale lokacije, kao i da je saslušan dobar dio svjedoka.

Cvrtak je kazao da su policijski službenici vršili preslušavanje razgovora i označavali ih interesantim.

Tužilaštvo je svjedoku pokazalo dva dokumenta na kojima je on potvrdio svoje potpise, a neke od Odbrana su prigovorile zbog autentičnosti. S obzirom da su imale i prigovor na zakonitost posebnih istražnjih radnji, Odbrane su se protivile i saslušanju svjedoka dok se ne odluči o prigovorima. Tužilaštvo je navelo da neće ulagati ove dokumente, a Sud je dodao da se oni ne izvode kao dokazi.

Alija Delimustafić, Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Edina Mutevelić, Kemo Kapur, Dalibor Macanović, Enver Delimustafić, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Zaim Spahović, Ševala Arnautović, Edin Arnautović, sutkinja Lejla Fazlagić-Pašić, Hamdija Habul te nekoliko pravnih lica, optuženi su za organizirani kriminal, nezakonito knjiženje, preprodaju nekretnina i druga krivična djela.

Odbrana Alije Delimustafića je kazala da će svjedoka ispitati tek kada Sud odluči o zahtjevu o nezakonitim istražnim radnjama. Odbrani Karače svjedok je rekao da optuženi nije bio među prvim osobama protiv kojih su bile određene posebne istražne radnje.

Cvrtak je pojasnio i da se on uključio nakon oko 15 dana, te da je, između ostalog, vršio provjere adresa i brojeva telefona. Također je dodao i da je bilo traženo produženje posebnih istražnih radnji.

Istražne radnje

Odbrani Seada Hadžića svjedok je potvrdio da optuženi nije bio predmet posebnih istražnih radnji.

Na samom početku ročišta Ifet Feraget, branilac Alije Delimustafića, tražio je izuzeće predsjedavajućeg Vijeća Tina Begtaševića, a tokom ročišta u više navrata traženo je izuzeće sudije.

Sud je, također, prije saslušanja svjedoka donio rješenje da se neće ponovo čitati optužnica, niti izlagati uvodne riječi, na šta su prigovorile neke Odbrane. Feraget je ukazao na to da suđenje počinje čitanjem opužnice i da je u ovom slučaju to potrebno pogotovo jer se radi o novim članovima Vijeća i protoku roka od 30 dana od održavanja zadnjeg ročišta.

- Koliko sam informisan, u sudnici ima optuženih kojima nikad nije čitana optužnica - dodao je Feraget, a predlagao je da se njegov branjenik “medicinski izvještači”.

Odbrana Skorupan je navela i da je “nečitanjem optužnice ovaj postupak osuđen na propast”.

Tokom suđenja neke Odbrane su skretale pažnju na zdravstveno stanje optuženog Arnautovića, koji je u jednom trenutku kazao da priznaje i zatražio da se osudi, “da ne dolazi više”. Sudija Begtašević mu je rekao da se konsultuje sa svojim advokatom.

Na ovom ročištu trebao je biti saslušan još jedan svjedok, ali zbog nedostatka vremena njegovo saslušanje je odloženo za naredni put.

Optužnica u ovom predmetu potvrđena je 2017. godine, a nakon brojnih odgađanja, suđenje Delimustafiću i ostalima počelo je u aprilu prošle godine.

Suđenje će se nastaviti 2. decembra.