Dženaza ubijenoj Aldini Jahić: Ocu je bilo najteže, nije mogao da sakrije suze

U Miljanovcima kod Kalesije klanjana je dženaza Aldini Jahić, djevojci koju je u Mostaru usmrtio Anis Kalajdžić, njen bivši dečko.

Brojni prijatelji, porodica, kao i građani Kalesije, ali i drugih mjesta stigli su kod nove džamije u Miljanovcima, gdje se obavila dženaza, a onda i ukop.

Posebno je teško bilo njenom ocu Ibrahimu, koji nije mogao da krije suze, a sve to su zabilježili i "Avazovi reporteri".