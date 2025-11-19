Dženaza ubijenoj Aldini Jahić: Ocu je bilo najteže, nije mogao da sakrije suze

U Miljanovcima kod Kalesije klanjana je dženaza Aldini Jahić, djevojci koju je u Mostaru usmrtio Anis Kalajdžić, njen bivši dečko.
Anis Kalajdžić je prvo Aldinu Jahić udario kada je krenula na fitnes, onda je počela da bježi, da bi na kraju u toaletu jednog ugostiteljskog objekta je usmrtio
Brojni prijatelji, porodica, kao i građani Kalesije, ali i drugih mjesta stigli su kod nove džamije u Miljanovcima, gdje se obavila dženaza, a onda i ukop.
Posebno je teško bilo njenom ocu Ibrahimu, koji nije mogao da krije suze, a sve to su zabilježili i "Avazovi reporteri".
Inače, zbog dženaze je u Kalesiji proglašen Dan žalosti.
Podsjećamo, Aldina Jahić se prošle godine preselila iz Sarajeva u Mostar zbog posla, a Anis Kalajdžić je napao kada je krenula na fitnes. Prvo je udarao, nakon čega je ona krenula da bježi, da bi onda u toaletu jednog ugostiteljskog objekta je usmrtio.
