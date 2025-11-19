HUMANITARNA AKCIJA

Pomozimo dječaku Denisu Osmanoviću da ozdravi: Potrebno je još 4.400 KM

Denis je rođen prijevremeno, nakon teške i rizične trudnoće njegove majke Daliborke Štibel

Pozovite 17068. Humanitas

A. O.

19.11.2025

Humanitas pokreće humanitarnu akciju za podršku pri liječenju Denisa Osmanovića (2015), iz Hadžića (Sarajevo) dječaka s poteškoćama u razvoju kojem je potrebna detaljna dijagnostika i terapija u specijalizovanoj bolnici u Turskoj.

Akcija traje od 1. do 30. novembra 2025. godine, a cilj je prikupiti 4.400 KM, koliko je potrebno za troškove pregleda, putnih troškova i smještaja.

Denis je rođen prijevremeno, nakon teške i rizične trudnoće njegove majke Daliborke Štibel, i od tada se suočava s brojnim zdravstvenim poteškoćama – kašnjenjem u razvoju, problemima s hodom, govorom i ponašanjem. Uprkos brojnim pregledima u bolnicama širom BiH, uzrok njegovih teškoća nije precizno utvrđen. Majka se, po preporuci prijatelja, obratila bolnici u Turskoj, gdje bi Denis mogao dobiti sveobuhvatnu dijagnostiku i savremeni tretman.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti:

pozivom na humanitarni broj 17068 (2 KM) Mtel, BH Telecom i HT Eronet,

uplatom na račun broj 5551000062303262 ”Nova Banka“ a.d. Banja Luka,

[email protected], navode iz Humanitasa. 

