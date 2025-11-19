Pokrenut apel za djevojčicu Benisu Korman: Godinama se bori s teškim zdravstvenim posljedicama zlostavljanja koje je pretrpjela

Udruženje građana Humanitas pokreće donatorsku akciju s ciljem prikupljanja sredstava za liječenje Benise Korman (2010) iz Lukavca, djevojčice koja se već godinama bori s teškim zdravstvenim posljedicama zlostavljanja koje je pretrpjela u ranom djetinjstvu.

Akcija se provodi na osnovu molbe majke Selme Smajić, koja je putem pisma dostavljenog Humanitasu zamolila za pomoć u prikupljanju novca neophodnog za dijagnostiku i liječenje Benise u specijalizovanoj bolnici u Istanbulu.

- Moja djevojčica Benisa Korman je rođena 25.04.2010. kao potpuno zdrava djevojčica iako sam ja još u trudnoći doživljavala fizičko nasilje od svog tadašnjeg muža, Benisinog oca. Nakon 1. god. braka sam pobjegla od njega i sa malom djevojčicom otpočela novi život. Međutim i moj novi partner je bio nasilan. 18.03.2013. kada je Benisa imala nepune 3 godine mi smo kao što je praksa odvikavali Benisu od pelena. Te noći ona se upiškila u pidžamu što je izazvalo neobjašnjiv bijes i histeriju mog momka. On je kao u transu počeo da šamara i šakama udara Benisu, a onda i mene koja sam pokušala da je zaštitim. Nakon što se ta tortura završila, ja sam ujutro ustala i primijetila da djetetu nije dobro. Nije mogla na noge, zatim je izgubila svijest.Uz pomoć komšija uspjela sam je odvesti u hitnu pomoć u Travniku. Tu počinje moja borba za Benisin život.”

Benisi su dijagnostikovani subduralni hematom, hemipareza lijeve strane i epilepsija, a posljedice su takve da djevojčica ne može govoriti, ne zna slova, brojeve ni boje. U Krapinskim Toplicama je postignut djelimičan napredak – Benisa je prohodala i počela da izgovara prve riječi.

Međutim, za nastavak liječenja i naprednu dijagnostiku u Istanbulu potrebno je 4.400 KM, koliko iznose troškovi pregleda, putovanja i smještaja.

Donatorska akcija će trajati od 1. do 30. novembra 2025. godine, s ciljem da se prikupe sredstva za nastavak liječenja.

Najbrži način da pomognemo Benisi jeste poziv na humanitarni broj 17150 – svaki poziv donira 2 KM (za korisnike Mtel, BH Telecom i HT Eronet mreža).

Sredstva možemo donirati i putem:

domaćeg računa UG Humanitas broj 5551000062303262 “Nova banka” a.d. Banja Luka,

[email protected]