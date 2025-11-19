Skoro dva mjeseca se čeka odgovor iz Brisela na Reformsku agendu: Dobit će odobrenje?

Vlasti Bosne i Hercegovine već skoro dva mjeseca čekaju odgovor iz Evropske komisije na Reformsku agendu koju je krajem septembra poslalo Vijeće ministara BiH. Iako je Evropska komisija ocijenila izvještaj za ovu godinu kao katastrofalan vezano za Bosnu i Hercegovinu, prema nezvaničnim informacijama oni će najvjerovatnije usvojiti Reformsku agendu.

To u praksi znači da bi BiH trebala dobiti pristup fondu od 917 miliona eura, a ranije smo ostali bez još 10 posto sredstava nakon što nismo u adekvatnom roku poslali taj dokument. Više puta je bilo problema sa usaglašavanjem ovog dokumenta, a na kraju je zaobiđen i famozni mehanizam koordinacije, preko kojeg su neki kantoni blokirali usvajanje ovog dokumenta. Očekuje se da BiH do kraja godine dobije nešto više od 60 miliona eura, a naredne tranše bi ovisile o tome da li se provode mjere iz Reformske agende koja je dostavljena u Brisel.