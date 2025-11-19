Nezavisni odbor traži disciplinski postupak protiv Munjića: Konkurs za direktora FUP-a do 1. decembra

Nezavisni odbor Parlamenta FBiH danas je Federalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova (FMUP) naložio da pokrene disciplinski postupak protiv vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP) Vahidina Munjića.

Nakon sjednice novinarima se obratio predsjedavajući Nezavisnog odbora Amar Hadžiomerović.

- Na resornom ministru je da procijeni dokaznu osnovu i informacije kojima raspolažemo te da donese adekvatnu odluku – istakao je Hadžiomerović.

Prema njegovim riječima, u proteklom periodu Nezavisni odbor radio je na dokumentovanju afere "Spengavanje" u kojoj se spominje i Munjić. Odbor je zatražio i da im se dostave informacije o tome ko trenutno rukovodi FUP-om, na osnovu kojeg zakonskog osnova, kao i kakvo je trenutno stanje u FUP-u.

Također, Nezavisni odbor donio je odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora FUP-a.

- U narednim danima očekuje se izrada teksta konkursa i idemo u proceduru izbora novog menadžmenta FUP-a - istakao je Hadžiomerović.

Dodao je da će konkurs biti raspisan najdalje do 1. decembra. Govoreći o poništenom konkursu za izbor direktora, Hadžiomerović je naveo da je zatraženo očitovanje Vlade i resornog ministarstva.

- Dobili smo zapisnik od Vlade FBiH, koja je na sjednici u avgustu 2022. donijela zaključak da nijedan od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu. A Vlada FBiH je poslodavac FUP-u. Nezavisni odbor je zauzeo stav da je konkursna procedura okončana neizborom, odnosno neimenovanjem. Tako da su se i sa te strane stekli uslovi da se ide u proceduru raspisivanja novog konkursa - zaključio je Hadžiomerović.