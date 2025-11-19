Pomozimo Idrizu Busuladžiću, ocu dvoje djece da se izliječi

Idriz Busuladžić je životno ugrožen i hitno mu je potrebna pomoć.

Pozivom na broj 17043 donirate 2 KM, a iz Udruženja Pomozi.ba mole građane da podijele apel kako bi na vrijeme skupili pomoć i spasili život ovom mladom ocu dvoje mališana.

Idriz ima 36 godina i vodi tešku bitku sa karcinomom. Trenutno se nalazi u bolnici u Njemačkoj, a njegovo stanje se dramatično pogoršalo. Tumor mu je izjeo veliki dio vilične kosti, a pored svih terapija koje trenutno prima, potrebno je da uradi i četvrtu operaciju u ovoj godini. Samo za nju je potrebno 85.000 EUR.

U avgustu 2024. godine Idriz je operisao tumor na jeziku, nakon čega je prošao brojne radioterapije i zračenja. Iako se nadao kraju borbe, tumor je i dalje rastao. Uslijedile su još dvije teške operacije. Uklonjen mu je veliki dio limfnih čvorova, dio vilice, mišići vrata, urađena transplantacija kože na vrat kako bi se sanirala oštećenja nastala tokom operacije...

Nakon svih zahvata Idriz je upućen na hitno liječenje u Njemačku, gdje je primio cikluse regionalne hemoterapije i imunoterapije. Sada mora na operaciju tokom koje će mu odstraniti ostatke tumora, 70 posto vilice, te uraditi transplantaciju tkiva.

Porodica je do sada zajedničkim naporima sama finansirala sve tretmane. Uz pomoć prijatelja, porodice i dobrih ljudi uspjeli su skupiti 34.000 eura, koliko je potrebno za Idrizove buduće tretmane u Njemačkoj nakon operacije.

Idriz i njegova porodica više nemaju nijednu mogućnost da liječenje nastave bez naše pomoći. Zato vas molimo - pomozimo im da nastave borbu

Pored poziva na broj 17043 donacije možete izvršiti i na stranici wwwPOMOZIBAorg

Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Idriz Busuladžić