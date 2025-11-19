Aldina Jahić je bila učenica gimnazije u Tuzli, kao i Ajla Nuhanović: "Ubili su ih neotesani i bijesni"

Iz tuzlanske gimnazije "Ismet Mujezinović" su se oprostili od Aldine Jahić, koja je ubijena 16. novembra ove godine u večernjim satima u Mostaru, ali su se prisjetili i još jedne učenice - Ajle Nuhanović koja je prije nekoliko mjeseci stradala u saobraćajnoj nesreći.

- S neizmjernom tugom primili smo vijest da je ubijena naša nekadašnja učenica Aldina Jahić, djevojka čije su životne staze bile popločane uspjesima koje je sama gradila. Prisjećamo se njenog plemenitog ozarenog lica, dobrodušnosti i vedrine kojom je plijenila. Zanimali su je strani jezici i filozofija, uvijek je bila spremna pomoći, podijeliti znanje koje je sticala u gimnazijskim klupama. Koračala je hodnicima Gimnazije 'Ismet Mujezinović' nadajući se životu i uspjesima. I zaista ih je imala. Vjerovala je u dobro radeći na podizanju svijesti o pravima potrebitih, djece. I upravo nju, takvu, ponos svojih roditelja i svih nas, brutalno ubi neko, bijesan, nadobudan - navedeno je u saopćenju.