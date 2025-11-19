Aldina Jahić je bila učenica gimnazije u Tuzli, kao i Ajla Nuhanović: "Ubili su ih neotesani i bijesni"

Iz tuzlanske gimnazije "Ismet Mujezinović" su se oprostili od Aldine Jahić, koja je ubijena 16. novembra ove godine u večernjim satima u Mostaru, ali su se prisjetili i još jedne učenice - Ajle Nuhanović koja je prije nekoliko mjeseci stradala u saobraćajnoj nesreći.
- S neizmjernom tugom primili smo vijest da je ubijena naša nekadašnja učenica Aldina Jahić, djevojka čije su životne staze bile popločane uspjesima koje je sama gradila. Prisjećamo se njenog plemenitog ozarenog lica, dobrodušnosti i vedrine kojom je plijenila. Zanimali su je strani jezici i filozofija, uvijek je bila spremna pomoći, podijeliti znanje koje je sticala u gimnazijskim klupama. Koračala je hodnicima Gimnazije 'Ismet Mujezinović' nadajući se životu i uspjesima. I zaista ih je imala. Vjerovala je u dobro radeći na podizanju svijesti o pravima potrebitih, djece. I upravo nju, takvu, ponos svojih roditelja i svih nas, brutalno ubi neko, bijesan, nadobudan - navedeno je u saopćenju.
Ipak, podsjetili su da su svježa sjećanja na još jednu stradalu učenicu Nuhanović "koji je u augustu ubio isti takav, neotesan i bijesan".
Podsjetimo da je ona u trenucima nesreće krenula na autobusku stanicu s ocem kako bi otišla na more, ali je njen život prekinuo 27-godišnji vozač koji ju je udario vozilom te je bio u alkoholiziranom stanju.
- Mladi životi se gase, ostaju neodgovorena pitanja, tišina, jecaji... A moramo ići na čas, otvoriti vrata učionice i darovati znanje, nadu jer učenici to od nas očekuju. Naš osmijeh, naš elan, naš poticaj za vedru budućnost koju neko uze. A pokatkad tišina vrišti iz dna duše. A duboko u srcu i sjećanju će ostati tuga i ljubav za našu Ajlu, sad našu Aldinu. Teško je pronaći prave riječi, danima evociramo uspomene, sa suzama u očima prisjećamo se trenutaka provedenih sa ovim divnim učenicama i nadamo se dobru... Nadamo se i apelujemo da više nijedna majka ne zaplače, da počinioce stigne kazna kakvu zaslužuju. Izražavamo najdublje saučešće porodici naše Aldine. Njen iskreni osmijeh, skromnost, ljepota, odvažnost prisutni su u mislima profesora naše škole u ovim teškim trenucima - poručili su.