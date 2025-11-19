Izetbegović: Moramo popraviti poziciju svih naroda, BiH može puno bolje

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović večeras je gostovao na Hayat TV u emisiji „7Plus“, gdje je govorio o ključnim političkim aktuelnostima, izgubljenoj godini i planovima za 2026tu, godinu novih opštih izbora.

Problemi u državnoj vlasti, posebno u Domu naroda najbolje se manifestiraju u izuzetnom kašnjenju u usvajanju budžeta za 2025 koji je tek sad pred glasanjem u Domu naroda, piše Hayat. Istovremeno, Dodik nastavlja sa žestokim vrijeđanjem i govorom mržnje u političkom prostoru Bosne i Hercegovine, a politike secesije se čine nikad glasnije i upornije.

O tim pitanjima ali i obnovljenoj političkoj inicijativi o donošenju zakona o proporcionalnoj zastupljenosti govorio je predsjednik SDA Bakir Izetbegović, podsjetivši da je on inicijativu o tom pitanju pokrenuo još 2010 godine:

- Ja sam u svojstvu šefa kluba poslanika SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH dao takav prijedlog ali je on olako odbačen i evo 15 godina poslije ništa se još pomjerilo nije. Potpuno nevjerovatno da za 15 godina nije ni malo popravljen status naroda koji su manjinski - Bošnjaci i Hrvati u RS-u, te Bošnjaci i Srbi u dijelovima Federacije gdje je nekad bila Herceg Bosna poput Stoca ili Čapljine. Krajnje je vrijeme da se efikasno, sa efikasnim alatima provede ustavna odredba o proporcionalnosti naroda. Tokom razgovora sa Draganom Čovićem, on je rekao da će oni to razmotriti i da su zainteresirani u nekim segmentima. Još ne znam da li će biti podrške HDZ-a jer bi morali odustati od Stoca, ali sam mu rekao da će s tim zakonom dobiti pozicije diljem Federacije, pa i u RS ukoliko to uspijemo izboriti i tamo. Ostaje da vidimo njegovu reakciju, ali sam probosanski, patriotski blok bi trebao biti dovoljan da barem u Federaciji prođemo sa ovim zakonom. Kad je SDA 2014 godina preuzela vlast, mi smo to nešto malo uspjeli da popravimo jer smo tada ulazili u vlast sa novom srpskom reprezentacijom SDS-om i PDP-om i oni su bili spremni da vrate neke pozicije. HDZ nije bio spreman ništa da vrati. Dok se sve tri strane ne saglase ostaje status kvo. Naravno, prijedlog ovog zakona ima tako da kažem dva amortizaciona elementa jer nije realno da se sada on implementira prema popisu iz 1991 godine, što naravno ne znači da mi odustajemo od aneksa 7 i povratka ljudi njihovim kućama, napominje Izetbegović i potom potcrtava.