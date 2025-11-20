Stanje na putevima: Odroni na više dionica, magla smanjuje vidljivost

Prema prikupljenim podacima, jutros preovladava oblačno vrijeme uz povremenu kišu i maglu koja mjestimično smanjuje vidljivost na 50–100 metara. Kolovozi su uglavnom vlažni i mokri.

Odroni su zabilježeni na više dionica: Srebrenik–Šićki Brod, Ribnica–Banovići–Živinice–Međaš, Simin Han–Banji Brdo, Jajce–Banja Luka, te Mostar–Žitomislići i Buna–Masline. Pojedina područja zahvaćena su maglom, uključujući Makljen, Livno, Posušje, Odžak, Orašje i pojedine dionice autoputa A1.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).