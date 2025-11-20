Predstavnici State Departmenta sa Komšićem prisustvovali prijemu povodom Dana državnosti

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je sinoć prijemu uoči obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji je upriličio ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj. Na prijemu su prisustvovali i obratili se kongresmen Mike Turner, potpredsjedavajući Odbora za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine NATO-a, te predstavnik State Departmenta, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Daniel J. Lawton, koji je istakao da mu je zadovoljstvo prisustvovati događaju u ime State Departmenta i uputiti pozdravne riječi. Trajno važan datum Kongresmen Mike Turner posebno se osvrnuo na činjenicu da se za dva dana obilježava godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, podsjetivši da je u vrijeme potpisivanja obavljao dužnost gradonačelnika grada Dejtona, u kojem je sporazum i zaključen. Istakao je da taj datum ostaje trajno važan za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Američki zvaničnici čestitali su Dan državnosti Bosne i Hercegovine te naglasili kontinuiranu i snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država daljnjim procesima i reformama u Bosni i Hercegovini.

U nastavku prenosimo obraćanje predsjedavajućeg PBiH: - Poštovane Bosanke i Hercegovke, Hercegovci i Bosanci, dragi prijatelji Bosne i Hercegovine, Ove godine naršava se 82.godišnjica od obnove državnosti Bosne i Hercegovine. Nakon nekoliko stoljeća u uslovima II svjetskog rata i okupacije zemlje, pripadnici Narodnooslobodilačakog pokreta, održavanjem prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, uspjeli su obnoviti državnost Bosne i Hercegovine. Tog 25. novembra predstavnici svih naroda i građana, kao i pripadnici različitih društvenih slojeva, ujedinjeni u zajedničkim ciljevima, udhanuli su novi život našoj domovini. Bio je to početak izgradnje državne Bosne i Hercegovine u modernom smislu, početak izgradnje njenih republičkih institucija. Taj novi život Bosne i Hercegovine ni tada, a ni prije toga nije bio nimalo izvjestan, budući da su planovi o podjeli, odnosno nestanku Bosne i Hercegovine bili živi i prije samog Drugog svjetskog rata. Živjeli su u koncepcijama velikosrpskih i velikohrvatskih politika, ali i istine radi i u koncepcijama istaknutih pripadnika Komunističke partije koja je predstavljala jezgro političkog djela Narodnooslobodilačkog pokreta. Međutim, zahavljujući patriotski nastrojenim pripadnicima Narodnooslobodilačkog pokreta a koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine, u vrhu pokreta i partije prevagulo je stanovište po kojem Bosna i Hercegovina mora biti jedinstvena, nepodjeljena republika. Možda će biti malo neobično, ali mislim da je ovom prilikom itekako je važno podsjetiti i na II zasjedanje ZAVNOBiH-a koje je održano u Sanskom mostu godinu poslije a na kojem je usvojena Deklaracija o pravima građana BiH, a koja se ne pominje baš često - kazao je Komšić. Vrijednosti demokratske zemlje - Usvojena Deklaracija na nevjerovatan vizionarski način, bar tako izgleda danas, upućuje na sve one vrijednosti kojima se odlikuju demokratske zemlje. Upravo ta Deklaracija sa svojim naznačenim vrijednostima korespondira sa vrijednostima i standardima kojima danas težimo na putu ka Evropskoj uniji. Iz toga proističe da ona ima vanredan historijski značaj za Bosnu i Hercegovinu, jer se upravo tu nalaze korijeni ideje o građanskoj Bosni i Hercegovini. Dakle, u samom temelju naše državnosti nalaze se ideje, i jednakopravnosti naroda i jednakopravnosti građana. Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u svojim zaključcima govori o jednakopravnosti naroda, a drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a kao izraz političke evolucije NOP-a, i budimo realni utjecaja zapadnih, odnosno američko -britanskih saveznika, daje prednost konceptu jednakopravnosti građana, odnosno uspostavlja građanina kao kao nositelja svih prava. Posebno naglašavam da je u Deklaraciji iz Sanskog mosta izričito rečeno da je zajamčeno jednako aktivno i pasivno biračko pravo svakom građaninu i građanki tadašnje Socijalističke republike BiH. Vrijednosti te Deklaracije i danas treba da slijedimo kako bi kroz novu demokratsku tranziciju i političku evoluciju napravili inkluzivno društvo i državu jednakih građana. Čak štaviše, zaključci I i II zasjedanja ZAVNOBIH-a jasno pokazuju da jednakopravnost naroda i individualna prava građanki i građana Bosne i Hercegovine nisu nespojive kategorije niti su u sukobu. Ako sve to imamo u vidu i pokušamo realno sagledati današnje stanje u BiH lako ćemo zaključiti da se naša država nalazi na raskršću dva moguća puta - dodao je Komšić.