Uživo / U toku sjednica Predstavničkog doma PFBiH: Počela s postavljanjem poslaničkih pitanja

Na dnevnom redu je i izvještaj o radu Vlade FBiH za 2023. i 2024. godinu.

U toku je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj se raspravlja o više izvještaja o radu federalnih institucija i fondova.

Predloženi su također izvještaji o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2023. i 2024., kao i informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH u navedenom razdoblju.

Na isti period se odnose i izvještaji Javnog preduzeća „Filmski centar“ d.o.o Sarajevo, a izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog reduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o Bihać na 2023. godinu, kao i Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Za dnevni red današnje sjednice predložena je i odluka o zaduženju kod Razvojne banke Vijeća Evrope radi rekonstrukcije i opremanja dviju psihijatrijskih bolnica u Federaciji BiH, u Sarajevu i Mostaru.