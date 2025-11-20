Uzunović: Apsurdno je da nismo progovorili riječ o kupovini Telemacha, pitam Vladu koje su dugoročne posljedice?

Zastupnik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Kenan Uzunović na početku sjednice je uputio poslaničko pitanje vezano kupovinu Telemacha od strane BH Telecoma, čiji je većinski vlasnik Federacija BiH.

- Imam pitanje za Vladu FBiH, s obzirom da dobijamo informacije iz medija da su pregovori između BH Telecoma i Telemacha o najvećoj inevsticiji u završnoj fazi te da navedeni posao vrijedi između 500 i 800 miliona KM, što je između osam i deset posto ukupnog budžeta Federacije BiH. Da li Vlada FBiH planira kao većinski vlasnik da izvjesti zastupnike o ovom poslovnom poduhvatu. Apsurdno je da mi ovdje raspravljamo o redovnim zaduženjima, gdje nam resorni ministri pravdaju potrebu tih zaduženja, a o kreditu za ovako veliko zaduženje nismo progovorili ni riječ. Zato bih insistirao da premijer i Vlada do detalja upoznaju ovaj dom vezano za kupovinu Telemacha i otklone sve sumnje da bi naša kompanija BH Telecom mogla biti egzistencijalno ugrožena, odnosno da Vlada FBiH preuzme odgovornost za dugoročne posljedice ukoliko ih ima i da sve informacije i analize podijele s nama i građanima, koji su većinski vlasnici BH Telecoma - rekao je Uzunović.

Nakon toga je kazao da je 12.12. 2024. godine prema Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne odnose i direktoru Željku Obradovu poslao pitanje, a nije nikada dobio odgovor.

- Ponovit ću ga opet: Da li konačno usvajanje Zakona o premjeru i katastru nekretnina, čiji je nacrt usvojen, da li on znači legalizaciju nelegalno potrošenih 1,2 miliona potrošenih od Svjetske banke - pitao je Uzunović.

Naveo je da su sredstva potrošena, a zakon nije usvojen. Također je uputio inicijativu prema Cestama FBiH, s obzirom da je dostavio inicijativu za izgradnju tri kružna toka u Velikoj Kladuši.

- S obzirom da je u procesu izrada projektne dokumentacije, dobio sam dopis koji je potpisalo 110 stanovnika i 11 privrednih subjekata, koji su rekli da to ne predstavlja optimalno rješenje. Molio bih da obrate pažnju na to.

