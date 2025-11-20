Duraković: Zaštita djece je svakodnevna obaveza svih nas

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uputilo je čestitku povodom Međunarodnog dana prava djeteta, podsjećajući da su zaštita, poštivanje i unaprjeđenje prava svakog djeteta temelj naprednog, sigurnog i humanog društva.

Ovim povodom federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković istaknula je da djeca danas odrastaju u sve kompleksnijem društvenom i digitalnom okruženju, što zahtijeva dodatnu pozornost i odgovornost svih institucija i zajednice.

- Naša je obaveza da svako dijete bude sigurno, da u školi doživi podršku, poštovanje i razumijevanje, te da ima jednake mogućnosti za kvalitetno obrazovanje. Djeca zaslužuju okruženje u kojem mogu slobodno rasti, učiti i ostvarivati svoj potencijal. Zato rad na zaštiti njihovih prava nije jednodnevna obveza, već trajna odgovornost svih nas - navela je ministrica Duraković, dodajući da djeca imaju pravo odrastati bez nasilja, diskriminacije i straha, a odrasli obavezu da to pravo svakodnevno čuvaju.

Ministarstvo ostaje posvećeno jačanju inkluzivnog i sigurnog obrazovnog sustava, unaprjeđenju medijske pismenosti, digitalnih vještina i sigurnosti na internetu, te kontinuiranom poboljšanju uvjeta u školama širom Federacije BiH, navodi se u priopćenju Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Ističe se i to kako je poseban fokus usmjeren na programe koji potiču toleranciju, empatiju i uvažavanje različitosti, kako bi se stvorilo okruženje u kojem se svako dijete može razvijati u skladu sa svojim potencijalima.

Međunarodni dan prava djeteta prilika je da se podsjetimo na univerzalna načela Konvencije o pravima djeteta, kao i na trajnu obavezu društva da štiti djecu od svakog oblika nasilja, zanemarivanja i nejednakosti, te da im omogući obrazovanje i život koji im pruža sigurnost, podršku i jednake mogućnosti za uspjeh, stoji u priopćenju.