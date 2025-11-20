Konačno: BiH u novembru dobila budžet za tekuću godinu, iznosi 1,5 milijardi KM

Na današnjoj sjednici Doma naroda PSBiH usvojen je budžet institucija BiH za 2025. godinu.
Za budžet je glasalo deset delegata, četiri su bila suzdržana, a niko nije bio protiv.
Riječ je o budžetu koji je uputilo Ministarstvo finansija i trezora, a koji je došao na dnevni red nakon što nije prošao prijedlog Predsjedništva BiH.
Usvojeni budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a u odnosu na prijedlog Predsjedništva BiH razlikuje se u tome da nema sredstava za finansiranje sedam institucija kulture od državnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a. Ovim budžetom će biti uvećana izdvajanja za Oružane snage BiH, potvrdili su ranije članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović.
Budžetom koji je predložio Amidžić planirana su sredstava za 1.000 KM jednokratne pomoći državnim službenicima s najnižim plaćama, kao jedan vid naknade jer nisu dobili povećanje plaće zbog neusvajanja budžeta. Također, bit će povećana osnovica za uposlenike u državnim institucijama.
Budžet je na sjednici predstavio ministar finansija Srđan Amidžić (SNSD). On je kazao da je budžet bio upućen u proceduru u decembru prošle godine, pa januaru ove godine, a nakon sjednice Fiskalnog vijeća je opet u martu upućen u proceduru. Kazao je da razlog zašto kasne nije u Vijeću ministara, nego u onima koji su željeli dorade. Navceo je da je bitno da ne uđemo u 2026. godinu s osnovicom od 2024. godine.
S obzirom da je budžet usvojen u istom tekstu kao u Predstavničkom domu, on stupa na snagu. Odbijeni su svi zaključci koji su bili predloženi uz budžet.
17:00 Cvitanović je ispričao da je jedan uposlenik kazao da ako se ne povećaju plaće neće moći kupiti drva. Riječ je o osobi koja ima koeficijent 1,4.
16:07 Džemal Smajić (SBiH) najavio je podršku budžetu, a Šefik Džaferović je kazao da bi glasali protiv da nisu u budžet bila uvrštena povećanja osnovice za državne službenike.
15:45 O budžetu se raspravlja u hitnoj proceduri.
15:16 Šefik Džaferović je kazao da će biti suzdržani jer je ovoj državi potreban budžet, a da neće biti "Za", jer nisu zadovoljni sadržajem.
15:03 Vuković je kazao da neće podržati hitni postupak. Dragan Čović je morao napustiti sjednicu zbog sastanka o Južnoj interkonekciji.
15:02 SNSD i HDZ su poručili da je podržati hitni postupak.
14:36 Na kraju se donijela odluka da neke tačke ipak na dnevnom redu budu prije budžeta.
13:45 Vuković je kazao da se nekome žuri, kao da ima sastanak u tri, aludirajući na činjenicu da Dragan Čović u Ambasadi SAD u 15 sati ima sastanak s otpravnikom poslova Džonom Ginkelom.
13:42 Delegat Ilija Cvitanović (HDZ 1990) je kazao da svako tumači poslovnik kako god poželi.
13:40 Smajić je kazao da bi se ponovo trebalo raspravljati o prijedlogu Neškovića.
13:36 Čović je kazao da je ovo bila prilika da se usvoji budžet za ovu godinu.
13:30 Kovačević je pitao da li je moguće poslije zaključene rasprave o dnevnom redu postavljati na dnevni red.
13:25 Nešković je kazao da delegati imaju pravo da predlažu tačke dnevnog reda.
13:20 Marina Pendeš (HDZ) je kazala da ovdje nije stvar Komisija, nego neko pokušava rušiti budžet.
13:15 Kovačević je kazao da Nešković ne zna napisati odluku, pa se ovdje razbijaju čaše.
13:00 Delegat Vuković (PDP) je kazao da se pokušavaju izbjeći prijedlozi Želimira Neškovića.
12:48 Kovačević je kazao da Ademović prilikom glasanja o uvrštavanju tačke na dnevni red nije rekao koja će tačka dnevnog reda biti.
12:35 SNSD i HDZ ne žele da se tačke uvrste na dnevni red, odnosno da se o njima raspravlja prije budžeta.
12:24 Zatražena je desetominutna pauza.
12:14 Zastupnici iz RS pokušavaju da uvrste u dnevni red tačke da se Vuković imenuje u komisije i da te tačke budu prije rasprave o budžetu.
11:56 Već sat traje rasprava o dnevnom redu, što je nažalost već mjesecima redovna praksa na sjednicama ovog doma.