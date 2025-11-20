Konačno: BiH u novembru dobila budžet za tekuću godinu, iznosi 1,5 milijardi KM

Na današnjoj sjednici Doma naroda PSBiH usvojen je budžet institucija BiH za 2025. godinu. Za budžet je glasalo deset delegata, četiri su bila suzdržana, a niko nije bio protiv. Riječ je o budžetu koji je uputilo Ministarstvo finansija i trezora, a koji je došao na dnevni red nakon što nije prošao prijedlog Predsjedništva BiH. Usvojeni budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a u odnosu na prijedlog Predsjedništva BiH razlikuje se u tome da nema sredstava za finansiranje sedam institucija kulture od državnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a. Ovim budžetom će biti uvećana izdvajanja za Oružane snage BiH, potvrdili su ranije članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović.

Budžetom koji je predložio Amidžić planirana su sredstava za 1.000 KM jednokratne pomoći državnim službenicima s najnižim plaćama, kao jedan vid naknade jer nisu dobili povećanje plaće zbog neusvajanja budžeta. Također, bit će povećana osnovica za uposlenike u državnim institucijama. Budžet je na sjednici predstavio ministar finansija Srđan Amidžić (SNSD). On je kazao da je budžet bio upućen u proceduru u decembru prošle godine, pa januaru ove godine, a nakon sjednice Fiskalnog vijeća je opet u martu upućen u proceduru. Kazao je da razlog zašto kasne nije u Vijeću ministara, nego u onima koji su željeli dorade. Navceo je da je bitno da ne uđemo u 2026. godinu s osnovicom od 2024. godine. S obzirom da je budžet usvojen u istom tekstu kao u Predstavničkom domu, on stupa na snagu. Odbijeni su svi zaključci koji su bili predloženi uz budžet.

17:00 Cvitanović je ispričao da je jedan uposlenik kazao da ako se ne povećaju plaće neće moći kupiti drva. Riječ je o osobi koja ima koeficijent 1,4. 16:07 Džemal Smajić (SBiH) najavio je podršku budžetu, a Šefik Džaferović je kazao da bi glasali protiv da nisu u budžet bila uvrštena povećanja osnovice za državne službenike. 15:45 O budžetu se raspravlja u hitnoj proceduri. 15:16 Šefik Džaferović je kazao da će biti suzdržani jer je ovoj državi potreban budžet, a da neće biti "Za", jer nisu zadovoljni sadržajem. 15:03 Vuković je kazao da neće podržati hitni postupak. Dragan Čović je morao napustiti sjednicu zbog sastanka o Južnoj interkonekciji.