Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH

Povučeni izvještaji o radu Vlade FBiH: Nikšić obavijestio da ne može prisustvovati zbog sastanaka oko Južne interkonekcije

Naveo je da danas imaju zakazan niz sastanaka na kojima će razgovarati o daljim koracima u vezi s projektom Južna interkonekcija,

Sjednica Predstavničkog doma PFBiH. Avaz

S. S.

20.11.2025

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH neće se raspravljati o izvještaju Vlade FBiH za 2023. i 2024. godinu.

Premijer Nikšić je zatražio predsjedavajućeg Predstavničkog doma Dragana Miokovića da povuče te tačke s dnevnog reda, jer neće moći prisustovati sjednici.

Naveo je da danas imaju zakazan niz sastanaka na kojima će razgovarati o daljim koracima u vezi s projektom Južna interkonekcija, a sve s ciljem pripreme za zajednički sastanak u organizaciji Ambasade SAD s liderima stranaka koalicije, koji je zakazan istog dana u 15 sati.

Dopis premijera Nikšića. Avaz

# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
# VLADA FBIH
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.