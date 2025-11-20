Povučeni izvještaji o radu Vlade FBiH: Nikšić obavijestio da ne može prisustvovati zbog sastanaka oko Južne interkonekcije

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH neće se raspravljati o izvještaju Vlade FBiH za 2023. i 2024. godinu.

Premijer Nikšić je zatražio predsjedavajućeg Predstavničkog doma Dragana Miokovića da povuče te tačke s dnevnog reda, jer neće moći prisustovati sjednici.

Naveo je da danas imaju zakazan niz sastanaka na kojima će razgovarati o daljim koracima u vezi s projektom Južna interkonekcija, a sve s ciljem pripreme za zajednički sastanak u organizaciji Ambasade SAD s liderima stranaka koalicije, koji je zakazan istog dana u 15 sati.