FUP se oglasio povodom istupa Zorana Čegara: "Njegova biografija je opterećena višestrukim postupcima, optužnicama i ozbiljnim krivičnim sumnjama"

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije reagovali su na medijske istupe bivšeg policijskog službenika Zorana Čegara, ocjenjujući njegove navode kao “neprovjerene optužbe i lične napade bez ijednog validnog dokaza”. "Lični narativ" U demantiju se navodi da Čegarove izjave, koje uključuju napade na rukovodioce FMUP-a i FUP-a, kao i članove njihovih porodica, predstavljaju “lični narativ bez dodirnih tačaka sa činjenicama”. Posebno je istaknuto da protiv ministra Rame Isaka ne postoji nikakva optužnica u Tužilaštvu BiH, uprkos tvrdnjama koje je Čegar iznosio. FMUP i FUP podsjećaju da su protiv Čegara bila aktivna tri disciplinska postupka zbog krivičnih djela, ali su obustavljeni jer je otišao u penziju prije njihovog okončanja. Također, naglašeno je da Čegar nema počasni čin, budući da takva odluka nikada nije donesena.



Također, upozoravaju na ulogu medija koji, kako navode, “zanemaruju provjeru činjenica i amplificiraju narative osobe čija je biografija opterećena višestrukim postupcima, optužnicama i ozbiljnim krivičnim sumnjama”. - Time se ne doprinosi informisanju javnosti, već stvaranju konfuzije, podgrijavanju tenzija i narušavanju integriteta institucija – navode iz FMUP-a i FUP-a. Podsjetili su na višegodišnja istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), koja su dokumentovala nezakonito uknjižavanje imovine, prijetnje novinarima, optužnice za krivotvorenje dokumenata, fizičke napade i sporove. Posebno je izdvojen slučaj korištenja lažnog identiteta “Tommy Brown” u Australiji, što je, prema FMUP-u i FUP-u, dodatno kompromitovalo kredibilitet Čegara.

