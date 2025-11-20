FUP se oglasio povodom istupa Zorana Čegara: "Njegova biografija je opterećena višestrukim postupcima, optužnicama i ozbiljnim krivičnim sumnjama"

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije reagovali su na medijske istupe bivšeg policijskog službenika Zorana Čegara, ocjenjujući njegove navode kao “neprovjerene optužbe i lične napade bez ijednog validnog dokaza”.
"Lični narativ"
U demantiju se navodi da Čegarove izjave, koje uključuju napade na rukovodioce FMUP-a i FUP-a, kao i članove njihovih porodica, predstavljaju “lični narativ bez dodirnih tačaka sa činjenicama”. Posebno je istaknuto da protiv ministra Rame Isaka ne postoji nikakva optužnica u Tužilaštvu BiH, uprkos tvrdnjama koje je Čegar iznosio.
FMUP i FUP podsjećaju da su protiv Čegara bila aktivna tri disciplinska postupka zbog krivičnih djela, ali su obustavljeni jer je otišao u penziju prije njihovog okončanja. Također, naglašeno je da Čegar nema počasni čin, budući da takva odluka nikada nije donesena.
Također, upozoravaju na ulogu medija koji, kako navode, “zanemaruju provjeru činjenica i amplificiraju narative osobe čija je biografija opterećena višestrukim postupcima, optužnicama i ozbiljnim krivičnim sumnjama”.
- Time se ne doprinosi informisanju javnosti, već stvaranju konfuzije, podgrijavanju tenzija i narušavanju integriteta institucija – navode iz FMUP-a i FUP-a.
Podsjetili su na višegodišnja istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), koja su dokumentovala nezakonito uknjižavanje imovine, prijetnje novinarima, optužnice za krivotvorenje dokumenata, fizičke napade i sporove. Posebno je izdvojen slučaj korištenja lažnog identiteta “Tommy Brown” u Australiji, što je, prema FMUP-u i FUP-u, dodatno kompromitovalo kredibilitet Čegara.
Nezavisna revizija
FMUP i FUP naglašavaju da je ranije pokrenuta nezavisna revizija upotrebe uređaja IMSI Catcher, povjerenu Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, te da je kompletna dokumentacija proslijeđena Tužilaštvu BiH.
- Institucije ne djeluju kao reakcija na medijske pritiske, već proaktivno, profesionalno i u skladu sa zakonom. Zoran Čegar nikad nije vidio kako navedeni uređaj izgleda, kako se koristi, niti za šta služi, jer tad nije obavljao dužnosti u Odjeljenju koje je posjedovalo ovaj uređaj i kao takav nije kompetentan da iznosi bilo kakve detalje o istom, niti je imao mogućnost da se bavi nabavkom navedenog uređaja – dodaje se u saopćenju.
FMUP i FUP poručuju da neće dozvoliti da se rad policije opisuje terminima poput “zla” i “kriminalnih mreža” na osnovu neutemeljenih izjava pojedinaca.
-Naša obaveza je zaštita građana, jačanje sigurnosnog sistema i čuvanje institucionalnog integriteta - zaključuje se u saopćenju FMUP-a i FUP-a.