Isak se sastao sa šefom Misije OSCE-a u BiH: Razgovarali o aktuelnim sigurnosnim izazovima

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak primio je danas u posjetu ambasadora Rika Holcapla (Rick Holtzapple), šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim sigurnosnim izazovima, jačanju kapaciteta policijskih struktura te unaprjeđenju aktivnosti u oblastima od zajedničkog interesa.

Ministar je istakao važnost kontinuiranog dijaloga i podrške koju Misija OSCE-a pruža institucijama u Bosni i Hercegovini.

- Zahvaljujem ambasadoru Holcaplu na posjeti i dugogodišnjoj saradnji. Misija OSCE-a u BiH ostaje jedan od ključnih partnera u jačanju sigurnosnih procesa i izgradnji stabilnijeg okruženja za sve građane. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje posvećeno unaprjeđenju profesionalnih standarda, efikasnosti i transparentnosti u svom radu - poručio je ministar.

Sagovornici su izrazili spremnost za nastavak saradnje i zajedničkog djelovanja u oblastima koje doprinose općoj sigurnosti i vladavini prava.