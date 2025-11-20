Serija krivičnih djela u BiH izazvala pometnju: Sektor sigurnosti je upao u veliku krizu, protiv kriminala se bore putem Facebooka

Kalesija se jučer našla u fokusu medija, nakon pokušaja pljačke zlatare u ovom malom gradu, te vatrenog obračuna s policijom. Uznemirujući snimci pucnjave u centru grada obišli su region u danu žalosti, koji je proglašen na području ove općine i dženaze Aldini Jahić, žrtvi femicida, ubijenoj u nedjelju u Mostaru. Serija zločina u nekoliko bh. gradova u posljednjih nekoliko dana izazvala je uznemirenost građana, koji očekuju odgovor na pitanje jesu li dovoljno zaštićeni.
Bivši ministar unutrašnjih poslova KS Nermin Pećanac ocjenjuje da je sigurnosna situacija u BiH narušena.
Najgori dio
- Sektor sigurnosti je upao u jednu veliku krizu. Politika je, i to onaj najgori dio nje, ušla u sve pore sistema i u agencije. Čast izuzecima, postavljeni su podobni, a ne profesionalci, koji nisu odani državi i narodu, već onima koji su ih postavili – kaže Pećanac.
Iako BiH nikada nije imala više policijskih agencija, sigurnost građana je na upitnom nivou. Pećanac za to ne smatra odgovornim policajce, već nesposobne rukovodioce.
- Facebook im je najveći instrument borbe, dok korupciju i kriminal imamo u svakoj pori države. Ono što je najopasnije, to je taj institucionalni kriminal, a vidimo da je sve jači. Što je bliži vrhu, to je opasniji za ovu državu – ističe Pećanac.
Niz rizika
Stručnjak za sigurnost Nedžad Ahatović sigurnosnu situaciju u BiH ocjenjuje kao relativno stabilnu, ali uz niz rizika i izazova.
- Prema EUFOR-u, nema značajnih znakova pogoršanja javnog reda, iako svi znamo da to nije tačno. Zvaničnici domaćih institucija procjenjuju da je situacija stabilna, ali mi građani znamo da je to daleko od realnosti. Policijske agencije - SIPA, Granična policija i druge izvještavaju da su funkcionalne i da mogu održavati red. I to se može ocijeniti polovičnim, jer je nakon slučaja Dodik jasno da svi nismo isti pred zakonom. U FBiH policija ističe da je kriminalitet blago opao, ali i to je poprilično optimistična procjena ako uzmemo u obzir da su federalni premijer i v.d. direktora FUP-a pod istragom, da imamo femicid u Mostaru, pa pucnjavu u Kalesiji – kaže Ahatović.
Rizik raste
Dodaje da s dosadašnjom političkom retorikom etničke tenzije mogu biti izvor dodatne nestabilnosti.
- U narednih tri do pet godina rizik raste, posebno ako političke tenzije eskaliraju. Trajni problemi – korupcija, organizirani kriminal i geopolitički faktori mogu predstavljati značajnu prijetnju sigurnosti, jer nema efikasne koordinacije sigurnosnog sektora od vrha do dna. Na skali od 1 do 10 dao bih BiH šesticu – ističe Ahatović.