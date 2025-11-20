Serija krivičnih djela u BiH izazvala pometnju: Sektor sigurnosti je upao u veliku krizu, protiv kriminala se bore putem Facebooka

Kalesija se jučer našla u fokusu medija, nakon pokušaja pljačke zlatare u ovom malom gradu, te vatrenog obračuna s policijom. Uznemirujući snimci pucnjave u centru grada obišli su region u danu žalosti, koji je proglašen na području ove općine i dženaze Aldini Jahić, žrtvi femicida, ubijenoj u nedjelju u Mostaru. Serija zločina u nekoliko bh. gradova u posljednjih nekoliko dana izazvala je uznemirenost građana, koji očekuju odgovor na pitanje jesu li dovoljno zaštićeni.

Bivši ministar unutrašnjih poslova KS Nermin Pećanac ocjenjuje da je sigurnosna situacija u BiH narušena.

Najgori dio

- Sektor sigurnosti je upao u jednu veliku krizu. Politika je, i to onaj najgori dio nje, ušla u sve pore sistema i u agencije. Čast izuzecima, postavljeni su podobni, a ne profesionalci, koji nisu odani državi i narodu, već onima koji su ih postavili – kaže Pećanac.

Iako BiH nikada nije imala više policijskih agencija, sigurnost građana je na upitnom nivou. Pećanac za to ne smatra odgovornim policajce, već nesposobne rukovodioce.

- Facebook im je najveći instrument borbe, dok korupciju i kriminal imamo u svakoj pori države. Ono što je najopasnije, to je taj institucionalni kriminal, a vidimo da je sve jači. Što je bliži vrhu, to je opasniji za ovu državu – ističe Pećanac.

Niz rizika

Stručnjak za sigurnost Nedžad Ahatović sigurnosnu situaciju u BiH ocjenjuje kao relativno stabilnu, ali uz niz rizika i izazova.



