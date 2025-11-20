Stanivuković podnio krivičnu prijavu protiv Đajića: Postavit ću projektor i pustiti još snimaka ako ga ne uhapse

Sva četiri krivična djela imaju veze s video snimkom koji se pojavio juče prvo na društevnoj mreži "X“, a koji su kasnije prenijeli mnogi mediji na svojim platformama.

Riječ je o snimku na kojem nepoznati muškarac pred Vladu Đajića, koji je u bijelom mantilu, stavlja kesu s bijelom praškastom materijom. Nakon toga njih dvojica govore o ciframa od 30.000 i 40.000 evra, interventnoj policiji i "maloj“.

Đajić je eskpresno smijenjen zbog tog snimka sa čela UKC RS, ali i sa funkcije predsjednika Gradskog odbora SNSD Banja Luka.

Stanivuković tvrdi da je u kesi na snimku kokain i da je droga trebalo da bude podmetnuta njemu i njegom saradniku Nebojši Driniću.

- Mi to znamo. Sva sreća pa postoje ljudi kod njih koji su nas na to upozorili. Već pet mjeseci mi živimo neviđenu internet torturu i nasilje. Htjeli su da nam ubace drogu u auto, pa da nas dvojica policajaca iz Intervetne policije zaustave i to nađu - tvrdi Stanivuković.