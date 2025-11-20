Stanivuković podnio krivičnu prijavu protiv Đajića: Postavit ću projektor i pustiti još snimaka ako ga ne uhapse

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković predao je danas Okružnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv Vlade Đajića, smijenjenog vršioca dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra RS, zbog sumnje u počinjena četiri krivična djela.
Sva četiri krivična djela imaju veze s video snimkom koji se pojavio juče prvo na društevnoj mreži "X“, a koji su kasnije prenijeli mnogi mediji na svojim platformama.
Riječ je o snimku na kojem nepoznati muškarac pred Vladu Đajića, koji je u bijelom mantilu, stavlja kesu s bijelom praškastom materijom. Nakon toga njih dvojica govore o ciframa od 30.000 i 40.000 evra, interventnoj policiji i "maloj“.
Đajić je eskpresno smijenjen zbog tog snimka sa čela UKC RS, ali i sa funkcije predsjednika Gradskog odbora SNSD Banja Luka.
Stanivuković tvrdi da je u kesi na snimku kokain i da je droga trebalo da bude podmetnuta njemu i njegom saradniku Nebojši Driniću.
- Mi to znamo. Sva sreća pa postoje ljudi kod njih koji su nas na to upozorili. Već pet mjeseci mi živimo neviđenu internet torturu i nasilje. Htjeli su da nam ubace drogu u auto, pa da nas dvojica policajaca iz Intervetne policije zaustave i to nađu - tvrdi Stanivuković.
On je rekao da je protiv Đajića podnesena krivična prijava zbog sumnje u počinjeno krivično djelo proizvodnja i promet opojnih droga, trgovina uticajem.
Stanivuković tvrdi da je za sve ovo znao "državni vrh i da su na kraju shvatili da bi podmetanje bilo kontraproduktivno za njih“.
- Tražim da Tužilaštvo ispita i ko su ta dvojica iz Interventne policije koji se spominju na snimku, ko je čekao u auto i gdje je droga - dodao je Stanivuković.
On je naveo da ima još snimaka koji se odnose na Đajića.
- Vlado Đajić mora biti priveden. Ne budu li uhapšeni, znate šta ću uraditi? Napravit ću ovdje veliki projektor i pustiti još dva ili tri snimka. Što? Da vidimo ko s kim priča. Sva sreća pa ima ljudi koji se tamo ne vole i to nam pošalju. Na slobodi može da prikriva dokaze, a nemamo odgovor kako je kokain ušao u UKC RS - naveo je Stanivuković.