Ginkel pozvao lidere Trojke i HDZ-a u Ambasadu SAD, tema je Južna interkonekcija

U Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu danas će biti održan sastanak posvećen projektu gasovoda Južna interkonekcija, a inicijativu je pokrenuo otpravnik poslova Džon Ginkel (John Ginkel).

Poziv je upućen liderima stranaka koje čine državnu vlast, pa se očekuje dolazak predsjednika SDP-a i premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, predsjednice Naše stranke Sabine Ćudić, predsjednika Naroda i pravde Elmedina Konakovića te predsjednika HDZ-a Dragana Čovića.

Na sastanak je pozvan i lider HDZ-a 1990, Ilija Cvitanović.

Prije ovog sastanka, predstavnici američke administracije su u više navrata naglašavali važnost projekta Južne interkonekcije u komunikaciji s bosanskohercegovačkim političarima.

Ginkel je u prethodnom periodu održao više razgovora s ključnim akterima u BiH, uključujući Nikšića, Konakovića i Čovića, a upravo je Južna interkonekcija bila centralna tema tih sastanaka.

Ovaj projekat bio je istaknut i tokom nedavne posjete delegacije bosanskohercegovačkih parlamentaraca Vašingtonu i Njujorku.