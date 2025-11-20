Direktorica BHT1 Neda Tadić za „Avaz“: Stanje u BHRT-u nikad gore, oprema i zgrada se raspadaju

Javni servis Bosne i Hercegovine nalazi se u posljednjoj fazi urušavanja, navodi se u pismu programskih kolegijuma BHT1 i BHR1 koje je jučer upućeno svim državnim, entitetskim i međunarodnim institucijama. Ako nadležni ne reagiraju, uposleni u BHRT-u će 27. novembra izaći pred zgradu Parlamentarne skupštine BiH i u okviru vanrednog programa opisati sve faze urušavanja državnog Javnog servisa.

Prehraniti porodicu

- BHRT je na ivici opstanka i mi ovo osjećamo kao najkritičniju tačku do sada, jer prijeti nam blokada računa radi neizmirenih obaveza prema UIOBiH i pljenidba imovine zbog neplaćenog duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU). Stanje nikad nije bilo lošije, oprema se raspada, zgrada se raspada. Profesionalaca je sve manje u ovoj kući, jer kad godinama radite u neizvjesnosti i niste sigurni hoćete li idući mjesec dobiti plaću i prehraniti obitelj, logično je da tražite stabilniji izvor prihoda – kazala je za “Avaz” Neda Tadić, direktorica BHT1.

Pojašnjava da bi blokadom računa bila onemogućena proizvodnja programa, a radnici, kojima posljednjih 10 godina nisu uplaćeni doprinosi, neće moći dobiti plaću. Tadić naglašava da je osnovni problem nepoštivanje zakona ove države.

Osnovni problem

- Upravo to već 8-9 godina čini RTRS. Ne poštuje Zakon o Javnom RTV sistemu BiH i na svoju ruku zadržava sva sredstva od RTV takse koja se prikupe na teritoriji tog entiteta. To jeste osnovni problem, ali nemojmo zaboraviti da se RTV taksa ne naplaćuje ni na teritoriji FBiH u cijelosti. Poraznije od svega je što politika to nepoštivanje zakona prećutno odobrava – ističe Tadić.

Iako su u prvobitnom prijedlogu u budžetu institucija BiH za 2025. godinu 22 miliona KM trebala biti izdvojena za BHRT, tog iznosa nema u finalnom dokumentu, koji je usvojio Zastupnički dom. Tadić kaže da je to trebala biti slamka spasa, koja bi omogućila saniranje duga prema EBU-u zbog kojeg državnoj RTV prijeti pljenidba imovine.

Radnicima je prekipjelo

- Političari taj dug smatraju dugom BHRT-a, ali to je dug ove države. Ostali smo bez te slamke spasa. U izjavama političari deklarativno podržavaju BHRT i smatraju da država mora imati stabilan javni servis, ali samo rijetki pokušavaju učiniti nešto. Sve dok je takav odnos politike prema svakoj instituciji koja ima prefiks BiH, stanje neće biti bolje. Odgovorni bi ovo mogli riješiti u roku od nekoliko dana. Radnicima je prekipjelo. Idemo na prosvjed, želimo stati pred institucije ove države. To neće biti klasičan prosvjed, već otvoreni, vanredni program televizije i radija u kojem ćemo ukazati na kršenje zakona, prozvati odgovorne za ovakvo stanje i tražiti da država spasi svoj Javni servis – kaže direktorica BHT1 Neda Tadić.