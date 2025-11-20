Čegar: Nakon gostovanja na Avaz TV izložen sam pritiscima, zaštitu sam zatražio od Suda

Penzionisani glavni inspektor FUP-a Zoran Čegar se oglasio nakon što su FUP i FMUP reagirali na njegovo gostovanje na "Dnevnom avazu", optužujući ga da je on kompromitiran, a ne Ramo Isak, kako je on tvrdio.

- Radi objektivnog informisanja javnosti želim vas upoznati da sam posljednjih godina, a posebno mjeseci i dana izložen raznim pritiscima, napadima i podmetanjima od strane ministra FMUP-a gospodina Rame Isaka i njegovih ljudi iz Uprave policije, a posebno nakon gostovanja na Avaz TV.

S tim u vezi, nakon što sam dana 17.11.2025 godine upoznao KTKS podnošenjem prijave, a danas sam zaštitu tražio i od Suda u Sarajevu te u tom cilju očekujem da se upozna javnost. Iskreno poštovanje i napori za dalju borbu za pravnu i slobodnu Bosnu i Hercegovinu - naveo je Čegar.

Također je dostavio dokument gdje se vidi da nije osuđivan.