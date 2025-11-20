Korman o slučaju pljačke u Kalesiji: Traje potraga za dvije osobe, opasni su i spremni na sve

U prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održana je konferencija za medije povodom slučaja razbojništva u Kalesiji, gdje je ubijen jedan od napadača. Medijima su se obradili komesar Uprave policije MUP-a TK Dževad Korman i koordinator Sektora kriminalističke policije Ibrahim Mujkanović.

- Policijski službenici su dobili prijavu 19.11. da je u toku pljačka zlatare "Baručić" i da su pljačkaši naoružani. Prema prikupljenim podacima riječ je bila od tri NN lica. Oni su se dovezli do zgrade BKC-a. Jedno lice je ostalo u vozilu, a dva maskirana lica su obila zlataru. Oni su zavezali vlasnika zlatara i opljačkali zlataru, otuđili su zlato i srebreni nakit. Nije poznata još njihova vrijednost. Jedno lice je imalo kraću automatsku pušku, a drugo pištolj. Priliskom dolaska do vozila, oni su uočili policajce i otvorili vatru. Policajci su uzvratili na pucnjeve prema njima. Oni su ušli u Golf 5 i udaljili se. Zbog opasnosti za život i za život građana, oni su ispalili hice na vozilo. Niko nije ranjen od građana i policajca. Oni su kod Jelevog brda zapalili vozilo, a kod vozila su ostavili jedno NN lice koje je dobilo smrtonosne ozljede. Dva NN lica su nastavila se kretati šumskim putem prema Osmacima. O tome smo upoznali PS Zvornik - rekao je Korman. Opasne osobe Istakao je da traje potraga za dvije osobe, a dvije su uhapšene i predate MUP-u TK. Naveo je da je riječ o opasnim osobama koje su spremne za sve i da su poznati organima gonjena. Skloni su korištenju vatrenog oružja i kriminalno su aktivnu na području BiH, Srbije i Hrvatske.

Korman je potvrdio da je, kroz operativni rad i pretrese koji su provedeni u kontinuitetu, pronađen dio ukradenog zlatnog i srebrnog nakita na više mjesta. Među lokacijama koje su obrađene nalaze se i područja izvan Tuzlanskog kantona, uključujući područje općine Osmaci, gdje su pronađeni i dodatni tragovi. Tokom pretraga policija je izuzela materijalne dokaze povezane s pljačkom, uključujući predmete za koje se sumnja da su korišteni pri izvršenju krivičnog djela. Prikupljeni su i video-zapisi nadzornih kamera koji se analiziraju.

Direktor Korman naveo je da policija raspolaže operativnim saznanjima o osobama koje se dovode u vezu s pljačkom. Prema evidencijama, među njima su lica ranije povezivana sa teškim krivičnim djelima, uključujući razbojništva i ugrožavanje sigurnosti. Čestitke na hrabrosti Jedan od tragova pronađen je i na području Tuzle, gdje je policija obavila uviđaj i izuzela predmete koji će biti korišteni u daljem dokaznom postupku. Za pljačkašima je raspisana operativna potjernica a zbog mogućnosti da su se počinioci kretali kroz različite entitete i općine, u operativne aktivnosti uključeni su pripadnici Granične policije BiH, policijske službe Republike Srpske, jedinice MUP-a TK iz više gradova.