Bosna i Hercegovina se i dalje suočava s ozbiljnim izazovima u oblasti parlamentarnog nadzora nad sektorom sigurnosti, pokazuje nova studija provedena na državnom i entitetskom nivou, zasnovana na analizama praktičara i nezavisnih posmatrača procesa u BiH. Studija je rađena tokom 2025. godine od strane Centra za evropske sigurnosne studije (CESS), Centra za sigurnosne studije i Evropskog defendologija centra.

- Iako je reforma sektora sigurnosti pokrenuta prije više od dvije decenije, nalazi studije ukazuju da je njen razvoj u zastoju, te da institucije i dalje pokazuju slab kapacitet upravljanja sigurnosnim strukturama. Parlamentarni nadzor je, prema izvještaju, otežan komplikovanim sistemom upravljanja, nedostatkom političke volje i ograničenim učešćem građana, civilnog društva i međunarodnih partnera. Posebno se naglašava razlika u funkcionisanju nadzornih tijela na različitim nivoima vlasti: državni nivo karakteriše beznačajna uloga zakonodavne vlasti, dok je u Federaciji BiH nadzor neefikasan, a u Republici Srpskoj dominantno poslušan izvršnoj vlasti – navedeno je.

Studija donosi i deset preporuka koje uključuju jačanje zakonodavnih tijela, profesionalizaciju parlamentarnog osoblja, unapređenje saradnje s EU institucijama, te razvoj specijaliziranih struktura za borbu protiv dezinformacija i cyber prijetnji. U zaključku se naglašava da pravni okvir postoji, ali da je potrebno aktivno, odgovorno i nezavisno djelovanje izabranih predstavnika kako bi se osigurala transparentnost, efikasnost i demokratska kontrola nad sektorom sigurnosti.