ZASTUPNIK SDA

Haris Šabanović: Najšokantnija je vijest da Mioković nije na stolu imao niti jedan zakon iz Vlade

Šta se dešava u tim institucijama i pratećim službama, ne znam, ali znam da nema niti jednog zakona

Haris Šabanović. Avaz

S. S.

20.11.2025

Haris Šabanović, zastupnik SDA, nakon sjednice Predstavničkog doma PFBiH rekao je da je najšokantnija stvar da je kod predsjedavajućeg Predstavničkog doma Dragana Miokovića stol prazan.

- On ništa iz Vlade nije dobio. Nermin Nikšić nam je dostavio da ne želi danas razmatraži izvještaj o radu Vlade. Na stolu predsjedavajućeg Miokovića nije bio niti jedan zakon iz Vlade FBiH. Šta se dešava u tim institucijama i pratećim službama, ne znam, ali znam da nema niti jednog zakona. Izvještaj o radu Vlade za 2023. je dostavljen prije godinu i po, a nikada nije razmatran - kazao je Šabanović.

# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
# HARIS ŠABANOVIĆ
