Mahir Mešalić: U ranijim mandatima SDP i NS nas maltretirali da ukinemo bijeli hljeb, sada su protiv

Zastupnik DF-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mahir Mešalić je kazao da krajem 2025. godine raspravljaju o izvještaju o 2023. godini i da ga premijer povuče, jer nije tu.

- Ja sam ga vidio na dvije ili tri sjednice. Vlada FBiH bježi od javnosti, od Parlamenta, vjerovatno se stide svojih dijela. Vidjeli ste na glasanju za bijeli hljeb, SDP i Naša stranka koji su ispirali usta u ranijim mandatima da se ukine bijeli hljeb, a sada to nisu podržali. Treba prozivati svaki dan imenom i prezimenom one koji su sve maltretirali da to treba ukinuti, a danas nisu glasali. Nećemo dozvoliti Miokoviću i Boškoviću da od Predstavničkog doma prave Dom naroda - kazao je Mešalić.

Dodao je da uz pomoć prelatača Trojka i HDZ imaju većinu.

- Naš rad se ne vrednuje, a Vlada ne radi. Ovo pokazuje da Vlada FBiH nema viziju, ovo je prvi put da nema ni nacrta zakona.

