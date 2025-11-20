Bajramović: Sezona gripe počela u Bosni i Hercegovini, vakcina najučinkovitija prevencija

Rukovoditeljica Radne jedinice za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo KS Anisa Bajramović kazala je novinarima i to da u Kantonu Sarajevo bilježe porast prijavljivanja bolesti sličnih gripi (ILI), ali nasreću ne bilježi se porast hospitaliziranih zbog te vrste oboljenja.

U Kantonu Sarajevo još nije registrirana, ali jeste u Mostaru registriran prvi slučaj sezonske gripe tako da se može reći da je sezona gripe počela i u Bosni i Hercegovini. Vakcina je najučinkovitiji način prevencije obolijevanja od gripe, a imunitet je potrebno jačati tokom cijele godine.

Ističe da ima i slučajeva covida, kao vrste respiratornih bolesti, ali da je simptomatologija uglavnom blaža nego je to bilo u godinama kad je ta bolest bila u punom jeku.

Naglašava da je stanovništvu Kantona Sarajevo na raspolaganju četverovalentna vakcina protiv sezonske gripe, a potrebno je javiti se svom ljekaru porodične medicine radi vakcinisanja.

- Vakcina je na raspolaganju za stanovništvo Kantona Sarajevo, a preporučuje se za rizične grupe to su stariji od 65 godina i mlađe osobe koje imaju komorbiditete - kazala je.

Ističe da je vakcinacija protiv sezonske gripe naročito bitna za trudnice, sigurna je i trudnice se mogu vakcinisati u svakom trimestu trudnoće.

Doktorica Bajramović kaže da je u KS dosad, od protekle sedmice kad su distribuirane vakcine, veliki odziv građana na vakcinaciju protiv sezonske gripe. Nada se da će tako ostati i do kraja novembra i u decembru kad je, sudeći po monitoringu iz prethodnih sezona, vrhunac aktivnosti gripe.

- U januaru interes za vakcinu popušta, ali je bitno da se ljudi vakcinišu prije nego što gripa bude registrirana u Kantonu Sarajeva, da se ta bolest ne širi i da se spriječe komplikacije koje bi izazvala gripa kod osjetljive populacije - kazala je prim dr. Bajramović.

Ističe da je važno jačati imunitet tokom cijele godine, zdravo se hraniti, biti fizički aktivan te održavati ličnu i higijenu prostora.

Zavod za javno zdravstvo KS svake sedmice zaprima prijave o oboljenjima respiratornog tipa, a kad stručnjaci procijene da je incidenca obolijevanja visoka, tzv. visok intenzitet aktivnosti gripe, preporučuju mjere poput obustave posjeta u bolnicama i centrima za stare i iznemogle osobe.

Stručnjaci podsjećaju da je vakcina najučinkovitiji način prevencije obolijevanja od gripe, a imunitet stvoren nakon vakcinacije vremenom opada pa se preporučuje godišnja vakcinacija za zaštitu od gripe.