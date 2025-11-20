OŠTRA OSUDA

Bećirović o pismu Košarca upućenom Šmitu: Skandalozan i anticivilizacijski čin SNSD-ovog ministra

Njegov apsolutno neprihvatljivi govor mržnje nije stav građana, niti bilo koje institucije države BiH i od njega se u potpunosti ograđujemo, navodi on

Bećirović: Osudio pismo Košarca upućeno Šmitu. Avaz kolaž / Fena

A. O.

20.11.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, najoštrije je osudio pismo ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH Staše Košarca, u kojem je vrijeđao visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christiana Schmidta).

- Najoštrije osuđujem skandalozan i anticivilizacijski čin SNSD-ovog ministra Staše Košarca. Njegov apsolutno neprihvatljivi govor mržnje nije stav građana, niti bilo koje institucije države Bosne i Hercegovine i od njega se u potpunosti ograđujemo – naveo je Bećirović.

Poručuje kako iskazuje puno poštovanje i podršku visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, prijateljskom narodu i Vladi Savezne Republike Njemačke, te našim prijateljima iz međunarodne zajednice.

Pozvao je članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović da također osudi ovaj šokantan postupak stranačkog kolege Staše Košarca.

- Ministru Staši Košarcu, kao i sličnim ekstremistima, nećemo nikada dozvoliti da naruše izuzetno prijateljske veze Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke – zaključio je Bećirović. 

# STAŠA KOŠARAC
# DENIS BEĆIROVIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.