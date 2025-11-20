Ginkel sa liderima vladajuće koalicije u FBiH: Prijedlog da američka kompanija preuzme razvoj, izgradnju i upravljanje gasovodom

U sjedištu Ambasade SAD u BiH, u Sarajevu danas se američki otpravnik poslova u BiH Džon Ginkel (John) sastao sa pet lidera vladajuće koalicije u Federaciji BiH.
Na sastanku su učestvovali premijer FBiH Nermin Nikšić (SDP), zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Dragan Čović (HDZ BiH), ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković (NiP), zastupnica u Predstavničkom domu BiH Sabina Ćudić (NS) i delegat u Domu naroda BiH Ilija Cvitanović (HDZ 1990).
Povod susreta je, kako je navedeno iz Ambasade SAD-a, unaprijediti napredak na strateški važnom projektu Južne interkonekcije, gasovoda koji bi Federaciji donio novu rutu snabdijevanja i veću energetsku sigurnost.
Svi učesnici su izrazili jedinstven stav da je izgradnju Južne interkonekcije potrebno započeti što prije, naglašavajući da projekt predstavlja ključni korak ka diversifikaciji izvora gasa i smanjenju ovisnosti o postojećim pravcima, saopćeno je.
Ginkel je predvodio razgovore o mogućnosti da američka kompanija preuzme razvoj, izgradnju i upravljanje gasovodom, čime bi se, prema ocjeni Ambasade, omogućilo brzo i efikasno provođenje projekta. Lideri su dali principijelnu saglasnost za ovakav model i obavezali se na nastavak detaljnijih razgovora u narednom periodu.
Iz Ambasade SAD-a poručuju da bi ulaganje američkog privatnog sektora moglo značajno ubrzati realizaciju Južne interkonekcije, te osigurati pristup pristupačnom i pouzdanom američkom tečnom prirodnom gasu, što bi dodatno ojačalo energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine.