Ginkel sa liderima vladajuće koalicije u FBiH: Prijedlog da američka kompanija preuzme razvoj, izgradnju i upravljanje gasovodom

U sjedištu Ambasade SAD u BiH, u Sarajevu danas se američki otpravnik poslova u BiH Džon Ginkel (John) sastao sa pet lidera vladajuće koalicije u Federaciji BiH.

Na sastanku su učestvovali premijer FBiH Nermin Nikšić (SDP), zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Dragan Čović (HDZ BiH), ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković (NiP), zastupnica u Predstavničkom domu BiH Sabina Ćudić (NS) i delegat u Domu naroda BiH Ilija Cvitanović (HDZ 1990).

Povod susreta je, kako je navedeno iz Ambasade SAD-a, unaprijediti napredak na strateški važnom projektu Južne interkonekcije, gasovoda koji bi Federaciji donio novu rutu snabdijevanja i veću energetsku sigurnost.