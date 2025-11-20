Ćudić o Južnoj interkonekciji: Otvoreni smo za razmatranje američke koncesije

Nakon sastanka u Ambasadi SAD u BiH, medijima se obratila predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić koja je potvrdila da je na sastanku s otpravnikom američkih poslova u BiH Džonom Ginkelom (John) razgovarano o Južnoj interkonekciji.

Potvrdila je da se našla i opcija da projekt Južne interkonekcije bude dat pod koncesiju američkim kompanijama. Kako je kazala, riječ je o sastanku lidera stranaka i stručnih timova koji se bave pitanjem Južne interkonekcije, podsjetivši da je Naša stranka "od prvog dana smatrala ovaj projekt strateškim interesom Bosne i Hercegovine" i da je upravo ona bila "lider u donošenju Zakona o Južnoj interkonekciji".

Ipak, Ćudić je naglasila da zakon nije proizveo dinamiku i korake koje su očekivali.

- Vidimo volju nove američke administracije i znatno dinamičniji pristup, uključujući pritisak na domaće vlasti da se ubrza zajednički interes SAD-a i BiH kada je u pitanju gasifikacija, energetska sigurnost i pristup neruskim izvorima gasa rekla je Ćudić, dodavši da se upravo iz tog razloga otvoreno pojavila ideja da američke kompanije preuzmu investiciju kroz koncesiju, čime bi se "premostio nedostatak političke volje unutar BiH".

Navodi je da je riječ o modelu koji bi mogao omogućiti izgradnju i vođenje gasne infrastrukture bez višegodišnjih blokada.

- Na stolu je ideja koncesije američkim investitorima. To bi bio način da se premoste unutrašnje političke opstrukcije, ne samo u pogledu distribucije, nego i izgradnje i upravljanja gasnom infrastrukturom – rekla je Ćudić.

Načelno otvoreni

Dodala je da Naša stranka neće unaprijed pristati ni na šta "čije detalje još ne zna", ali da su načelno otvoreni.

- Đavo je u detalju. Otvoreni smo za razmatranje koncesije, ali ćemo tražiti detaljnu ekspertsku analizu. Ono što znam jeste da postojeći zakon već nudi najbrži mehanizam za izgradnju Južne interkonekcije – kaže ona.

Zatražila je i da prestanu političke blokade, posebno one koje dolaze iz stranaka s hrvatskim predznakom. Navela je i da su pozvali Čovića da prestane sa blokadama i politiziranjem pitanja broja Hrvata u BH-Gasu. Ističe da se to pitanje može otvoriti i kad je riječ o broju Bošnjaka u Elektroprivredi HZHB ili drugim javnim preduzećima, ali to sada nije ključno.

- Prebrojavanje krvnih zrnaca ne može biti izgovor – rekla je Ćudić.