Konaković: Američki koncesionar bi imao punu kontrolu nad Južnom interkonekcijom, BH-Gas u ovom dijelu ne bi imao ulogu

Lider stranke Narod i Pravda Elmedin Konaković dao je izjavu za medije nakon održanog sastanka u Ambasadi SAD-a u Sarajevu, kojom prilikom je rekao da je sastanak bio pozitivan, te da je rješenje koje je ponuđeno vrlo realno.

- Možemo reći da nakon dugo vremena imamo jedan vrlo pozitivan sastanak, sa jednim rješenjem koje je vrlo realno i za Bosnu i Hercegovinu vrlo pozitivno. Imati američkog investitora koji bi taj projekat od početka do kraja isfinansirao i njime upravljao kroz neki oblik saradnje s Vladom Federacije je za mene najbolje moguće rješenje. Ne samo zbog samih unutrašnjih odnosa, jer se oko toga nismo mogli dogovorit, neke nove etničke kompanije ili transformacije BH Gasa, očigledno bi tu izgubili previše vremena – rekao je Konaković.

Konaković je istakao da se radi o novom momentu i da se vidi efikasnost nove američke administracije. Dodao je kako je to jedna super priča u kojoj se rješava ovisnost o ruskom gasu.