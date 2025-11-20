Konaković: Američki koncesionar bi imao punu kontrolu nad Južnom interkonekcijom, BH-Gas u ovom dijelu ne bi imao ulogu

Lider stranke Narod i Pravda Elmedin Konaković dao je izjavu za medije nakon održanog sastanka u Ambasadi SAD-a u Sarajevu, kojom prilikom je rekao da je sastanak bio pozitivan, te da je rješenje koje je ponuđeno vrlo realno.
- Možemo reći da nakon dugo vremena imamo jedan vrlo pozitivan sastanak, sa jednim rješenjem koje je vrlo realno i za Bosnu i Hercegovinu vrlo pozitivno. Imati američkog investitora koji bi taj projekat od početka do kraja isfinansirao i njime upravljao kroz neki oblik saradnje s Vladom Federacije je za mene najbolje moguće rješenje. Ne samo zbog samih unutrašnjih odnosa, jer se oko toga nismo mogli dogovorit, neke nove etničke kompanije ili transformacije BH Gasa, očigledno bi tu izgubili previše vremena – rekao je Konaković.
Konaković je istakao da se radi o novom momentu i da se vidi efikasnost nove američke administracije. Dodao je kako je to jedna super priča u kojoj se rješava ovisnost o ruskom gasu.
- Tradicionalno vežemo zastavu s američkim partnerima, koji su historijski najvažniji partneri. Nisam znao da ovaj mali dio Južne interkonekcije BiH pravi važnim dijelom ovog dijela Evrope: Mađarske, Rumunije, Bugarske, Srbije, i tu možemo dobiti važnu ulogu u transportu gasa s Krka prema drugim zemljama. Super sastanak, super ideja američke administracije i poznavajući njih mislim da ćemo sada upravo krenuti u realizaciju – naveo je Konaković.
Ističe da bi bio problem i sad tražiti nove izvore finansiranje jer je to projekat preko 400 miliona eura. Dodaje da u ovom novom momentu to bi bio koncesionar koji dobija na 30, misli da može i 50 godina, izračunaju svoje interese.
- BH-Gas u ovom dijelu ne bi imao ulogu, ali ostaje kompanija koja se u svom dijelu bavi svojim poslom – naveo je on.
Podvukao je da bi na Južnoj interkonekciji koncesionar preuzeo svaku ulogu.
- Vrlo je jasno precizirana mogućnost dodjele koncesije i u tom zakonu je sve čisto i spremno. Ohrabruje što ovakva američka administracija, vrlo efektna traži da to krenemo jučer – ističe Konaković.
Mišljenja je da će sad svi prionuti na svoj posao i da se ta priča desi.