Unapređenje potrage za nestalim: Procesuirati one koji kriju lokacije masovnih grobnica

Državne pravosudne institucije trebale bi procesuirati one koji kriju lokacije masovnih grobnica, a u potrazi za preostalim posmrtnim ostacima neophodna je nabavka tehnoloških pomagala, zaključeno je tokom okruglog stola s porodicama žrtava koji je Institut za nestale osobe BiH organizovao u Bihaću.

Okruglom stolu u Bihaću su prisustvovale porodice nestalih osoba, predstavnici Instituta za nestale osobe BiH, Tužilaštva BiH, Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) te predstavnici Grada.

Saliha Đuderija, članica Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, predstavila je aktivnosti Instituta u proteklom periodu te mjere koje se poduzimaju u cilju unapređenja rada na pronalasku nestalih osoba. Istakla je da je, uprkos izazovima, proces potrage i identifikacije žrtava kontinuiran.

- U posljednjih pet godina identifikovani su posmrtni ostaci 741 nestale osobe. Od ovog broja, u 243 slučaja riječ je o novim identitetima, dok se 489 slučajeva odnosi na žrtve koje su ranije bile identificirane - istakla je Đuderija.

Porodice nestalih osoba zatražile su efikasnije i intenzivnije djelovanje svih nadležnih organa uključenih u proces traženja nestalih osoba. Detektor je ranije pisao o neophodnosti nabavke opreme koja bi omogućila efikasniji pronalazak masovnih grobnica.

Midheta Kaloper, predsjedavajuća Savjetodavnog odbora, istakla je, iznoseći zaključke nakon diskusije, da je iz svega rečenog jasno da je od krucijalnog značaja unapređenje kapaciteta Instituta za nestale osobe, kako kadrovskih, tako i u smislu njegove opremljenosti najsavremenijim tehnologijama koje mogu pomoći u procesu traganja.