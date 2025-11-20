Rajli osudio ponašanje Košarca: "Strašne i neosnovane uvrede i mržnja nemaju mjesta u civilizovanom diskursu"

Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Džulijan Rajli (Julian Reilly) oglasio se povodom kontroverznog ponašanja ministra vanjske trgovine BiH Staše Košarca i istaknuo podršku visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt). U saopćenju objavljenom na društvenim mrežama, Rajli je rekao da su potezi Košarca neprihvatljivi. - Strašne i neosnovane uvrede i mržnja, poput onih u gnusnom potezu ministra Košarca protiv visokog predstavnika Schmidta, nemaju mjesta u civilizovanom političkom diskursu. Podrška visokom predstavniku je neupitna, jer on ima mandat da štiti civilne odredbe Dejtonskog sporazuma - rekao je ambasador Velike Britanije.



Ranije se oglasila i Ambasada Njemačke u BiH. - Ovakva poređenja nisu samo neukusna, već predstavljaju i svjesno iskrivljavanje historijskih činjenica. Slanje ss-šljema kao 'artefakta' dodatno pokazuje nepoštovanje i provokaciju, što nije u skladu s diplomatskom etikom i ne priliči jednom nosiocu javne funkcije u evropskoj zemlji koja teži članstvu u EU - naveli su iz Ambasade.