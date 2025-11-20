Nikšić za "Avaz": Puno smo bliže nego ikad cilju da dobijemo Južnu interkonekciju, sada treba ići u izmjene Zakona

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je kazao da su Zakon o Južnoj interkonekciji usvojili preglasavanjem HDZ-a u Vladi FBiH i oba doma Parlamenta FBiH, a nakon toga su imali blokadu njegove daljnje primjene, jer trasa plinovoda ide kroz područja gdje lokalnu i kantonalnu vlast ima HDZ.

Nakon što se nije mogao pronaći konsenzus da li BH Gas ili neko drugo preduzeće trebaju voditi ovaj projekat, Ginkel je predložio da ovaj projekat se dadne Amerikancima pod koncesiju.

- Nažalost svi naši razgovori i pokušaji da riješimo otvorena pitanja nisu urodili rješenjem. Šteta je da smo izgubili nepovratno tri godine, ali se zahvaljujem predstavnicima Ambasade SAD i administraciji predsjednika Trampa koji su se aktivno uključili, te smo danas imali jako kvalitetan i dobar razgovor. Sastanak je na kraju rezultirao prijedlogom da neka od firmi u vlasništvu građana iz SAD dobije koncesiju za razvoj, izgradnju i upravljanje plinovodom na određeni vremenski period. Važno je napomenuti da bi budući koncesionar osigurao i financije za izvođenje radova. Naravno sada moramo poduzeti potrebne korake na izmjeni Zakona kako bi mogli stvoriti prepostavke za dodjelu koncesije i izbor koncesionara - rekao je Nikšić za "Avaz".

Smatra vrlo važnim da su oko ovoga postigli konsenzus i da na ovaj način praktično se rješavaju sva otvorena pitanja koja se nisu mogla do danas riješiti.

- Iskoristio bih priliku da se zahvalim gospodinu Ginkelu i ostalim službenicima u Ambasadi koji su učestvovali u ostvarivanju krajnjeg dogovora. Na kraju smatram da je interes Bosne i Hercegovine i svih naših građana da dobijemo Južnu interkonekciju . Nakon današnjeg sastanka smatram da smo puno bliže tom cilju nego što smo ikad bili - zaključio je Nikšić za "Avaz".