Video / Melika Musa: Imali smo slučajeve da žene dođu u Sigurnu kuću zbog supruga, a par godina poslije zbog sina

Ubistvo Aldine Jahić, femicid koji se dogodio u Mostaru, ponovo je otvorio brojna pitanja, a glavno je – ko je kriv. Psihologinja koja je uposlenica u Sigurnoj kući u Sarajevu Melika Musa govorila je o ovoj temi u novom izdanju „Avazovog intervjua“.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - Nerijetko, nakon što nas zadese ovakve situacije, krivce tražimo unutar sistema. Međutim, tu lopticu, koja bi možda otkrila ko je kriv, treba prebaciti na sve nas, na cjelokupno društvo. Zašto to kažem? Velika većina nas je u nekom momentu svog života vidjela nasilje u svojoj okolini. I sigurna sam da je velika većina tu zašutjela.

3' - Zašto? Ne tiče je se, to je privatna stvar, to je nešto između tih ljudi, te porodice... Odgovor na pitanje ko je kriv je – svi smo krivi.

4' - Vjerujem da su ljudi u njenoj bližoj okolini mogli nešto „namirisati“ u smislu da se nešto ipak dešava unutar duše te mlade djevojke. S druge strane, imamo ljude koji su poznavali tog mladića koji i u prethodnim vezama nije bio uzoran. Gdje su sada svi ti ljudi koji su bili u njihovoj bližoj okolini? Da li su mogli nešto da urade? Sigurna sam da jesu.

5' - Nemoguće je da se ne uoči nešto na osobi koja je žrtva nasilja.

6' - Koliko su ljudi spremni da stanu i pitaju o čemu je riječ?

7' - Govoreći o tome koliko žena boravi u Sigurnoj kući u Sarajevu, Musa je kazala da je trenutno popunjeno 70 posto smještajnog kapaciteta.

8' - U Sigurnoj kući borave žene bez djece, najčešće starije žene koje su doživjele nasilje u porodici, ne nužno od strane supruga, žene sa djecom različitog uzrasta i imamo i djevojke koje su preživjele različite oblike nasilja.

9' - Sram je prvi uzrok neprijavljivanja nasilja. Ako traje kraće od dvije godine vjeruje se da postoji mogućnost da se to promijeni.

10' - Postoji i problem gdje su žene ekonomski ovisne od muškaraca, još ako postoje djeca...

13' - Treba biti oprezan kada se govori da li je prijavila ili nije, da li je policija ragirala ili nije.

14' - Žena kada želi da izađe iz tog kruga i prijavi nasilje, može da pozove SOS broj.

15' - Smještaj u Sigurnu kuću je moguć, policija kada izađe na teren odmah nudi tu mogućnost.

16' - Za smještaj i zbrinjavanje u Sigurnoj kući nema liste čekanja. Tu žene imaju sve, na prvom mjestu je sigurnost. On ne može doći, pokucati na vrata i maltretirat je.

17' - Svaka žena je u drugačijom situaciji u odnosu na druge.

18' - Osobe mogu samovoljno tražiti da budu smještene u Sigurne kuće.

19' - Brojna su traumatizirana iskustva. Više od 2.500 žena i djece su prošle kod Sigurnu kuću.

20' - Djeca različitog uzrasta su bila direktne žrtve nasilja u porodicama. Dijete je žrtva nasilja u porodici iako ne dođe do fizičkog kontakta. Ako otac zlostavlja majku tog djeteta, kako je moguće da dijete nije žrtva nasilja u porodici?

22' - Zloupotrebljavaju se društvene mreže za opravdavanje nasilja.

24' - Dodaje kako se u radu u Sigurnoj kući susreću s tim da se kopiraju modeli majki i očeva.

- Sinovi postaju nasilnici. Dešavalo nam se da majka dođe s malodobnim sinom u sigurnu kuću, tražeći zaštiti od svoga supruga, djetetovog oca. Onda kasnije ta žena dođe u Sigurnu kuću upravo zbog svog sina, kasnije u godinama kada treba da miruje, da živi svoje preostale godine života, ona dođe zbog sina.

25' - Ili djevojke, djevojčice koje su ranije bile u Sigurnoj kući zbog nasilja dođu kasnije u sigurnu kuću zbog nasilja u porodici u koju su kasnije ušle.

26' - Šta uraditi povodom toga - pa rana intervencija, škole, vrtići... Sve se to može prevenirati na vrijeme dok nije kasno. Ne možemo reći da je neko bio potpuno miran, povučen i da se nije moglo ni na koji način primjetiti da se nešto dešava.

27' - Često se dešava da nasilnici u kući se ponašaju na jedan način, a vani potpuno drugačije. Samo uža porodica to može vidjeti, u susretu s drugim ljudima oni to vješto skrivaju.

29' - Ukoliko je žena u porodici koja trpi nasilji, može pozvati broj za FBiH 1265 i vrlo detaljno dobiti sve informacije o svom slučaju šta bi i kako bi.

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