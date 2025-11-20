Mahir Mešalić: Upućena Deklaracija o osudi zabrane ulaska Avdi Avdiću u Hrvatsku

Mahir Mešalić, zastupnik u Zastupničkom domu PFBiH kazao je da je danas Klub Demokratske fronte u proceduru Predstavničkog doma Parlamenta FBiH uputio Deklaraciju kojom osuđuju zabranu ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku. Navodi da će se na narednoj redovnoj sjednici PD Parlamenta FBiH zastupnici morati jasno izjasniti o navedenoj deklaraciji. Prijedlog deklaracije prenosimo u cjelosti: Predmet: Prijedlog Deklaracije o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku. Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 69/07 i 26/20), a u vezi sa članovima 121., 123. i 150. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predlažem i tražim da Predstavnički dom razmotri i usvoji Deklaraciju o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku slijedećeg sadržaja:

Deklaracija o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku 1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine oštro osuđuje odluku nadležnih organa Republike Hrvatske kojom se bosanskohercegovačkom novinaru i uredniku portala „Istraga.ba“, Avdi Avdiću, zabranjuje ulazak na teritoriju Republike Hrvatske; 2. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine smatra da je ova mjera suprotna evropskim standardima o slobodi kretanja, slobodi izražavanja i slobodi medija, te narušava principe dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje; 3. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ističe da je nesmetan rad novinara, posebno istraživačkih, ključan za očuvanje demokratskih procesa, transparentnosti institucija i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala; 4. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva institucije Republike Hrvatske da bez odlaganja preispitaju i ukinu donijetu mjeru, te omoguće Avdi Avdiću slobodan i siguran ulazak u Republiku Hrvatsku, u skladu s međunarodnim obavezama i standardima o zaštiti medijskih sloboda. 5. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva Delegaciju Evropske unije u BiH, međunarodne organizacije i udruženja novinara da prate ovaj slučaj i reagiraju u skladu sa svojim mandatima, radi zaštite osnovnih prava i slobode novinarskog rada;