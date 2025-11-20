Ambasador Nizozemske o Košarcu: Ekstremna zloupotreba historijskog konteksta

Ambasador Nizozemske u BiH Henk van den Dol (Dool) reagovao je na izjave i postupke državnog ministra Staše Košarca (SNSD) te je rekao kako njegove akcije predstavljaju zloupotrebu historijskog konteksta.

Ambasador se tako priključio brojnim reakcijama međunarodnih zvaničnika koji su oštro osudili potez Košarca, a koji je na adresu visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) poslao šljem sa nacističkom SS oznakom.

- Govor mržnje ministra Košarca upućen visokom predstavniku Šmitu predstavlja ekstremnu zloupotrebu historijskog konteksta i suprotan je međunarodnoj saradnji i odgovornosti. Nizozemska još jednom potvrđuje svoju snažnu podršku visokom predstavniku Šmitu i njegovom mandatu u BiH - rekao je ambasador.