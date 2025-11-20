Ambasada SAD-a o potezu Košarca: "Kontraproduktivne radnje, suprotne s naporima za stabilnost"

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini reagovala je na potez ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca, koji je visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu (Christianu Schmidtu) poslao vojni šljem iz Drugog svjetskog rata uz pismo uvredljivog sadržaja.

Iz Ambasade poručuju da ovakvi postupci direktno štete naporima da se očuva stabilnost i unaprijedi prosperitet građana BiH.

- Nedavne radnje ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH su kontraproduktivne i u suprotnosti s naporima da se održi stabilnost i potakne prosperitet – navode iz Ambasade.