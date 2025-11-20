Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NISU MU IME POMENULI

Ambasada SAD-a o potezu Košarca: "Kontraproduktivne radnje, suprotne s naporima za stabilnost"

Sjedinjene Države pozivaju na deeskalaciju tenzija kako bi se promovisala stabilnost za građane Bosne i Hercegovine, poručeno je u saopćenju

Ambasada SAD u BiH: Oglasili se na X-u. Avaz / VM BiH

A. O.

20.11.2025

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini reagovala je na potez ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca, koji je visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu (Christianu Schmidtu) poslao vojni šljem iz Drugog svjetskog rata uz pismo uvredljivog sadržaja.

Iz Ambasade poručuju da ovakvi postupci direktno štete naporima da se očuva stabilnost i unaprijedi prosperitet građana BiH.

- Nedavne radnje ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH su kontraproduktivne i u suprotnosti s naporima da se održi stabilnost i potakne prosperitet – navode iz Ambasade.

Istaknuli su da je u trenutnoj političkoj atmosferi neophodno smirivanje napetosti umjesto poteza koji ih produbljuju.

- Sjedinjene Države pozivaju na deeskalaciju tenzija kako bi se promovisala stabilnost za građane Bosne i Hercegovine - poručeno je u saopćenju.

Ova reakcija dolazi nakon što su ambasade Evropske unije, Velike Britanije i Njemačke već osudile gest Košarca, ocijenivši ga nediplomatskim, uvredljivim i opasnim u kontekstu historijskih manipulacija.

# STAŠA KOŠARAC
# AMBASADA SAD U BIH
# CHRISTIAN SCHMIDT
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.