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ODRŽAN SKUP

USK ponovo poručio da je Trgovska gora neprihvatljiva lokacija odlagališta radioaktivnog otpada

Trgovska gora nije prihvatljiva lokacija za odlaganje nuklearnog i radioaktivnog otpada zbog onoga što ovaj kraj znači građanima, kaže Jusić

Sa skupa. Fena

FENA

20.11.2025

U organizaciji Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održan je naučno-stručni skup "Trgovska gora – neprihvatljiva lokacija odlagališta radioaktivnog otpada“, koji je okupio akademsku zajednicu, predstavnike kantonalne vlasti i institucija, te stručnjake iz oblasti zaštite okoliša i javnog zdravlja.

Skup je imao za cilj predstaviti najnovije naučne analize i pozicionirati stručne argumente u dugogodišnjoj institucionalnoj borbi protiv izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Kako je istaknuto tokom skupa, Unsko-sanski kanton ostaje potpuno jedinstven u stavu da bi izgradnja takvog objekta neposredno ugrozila sigurnost stanovništva i prirodne resurse, posebno sliv rijeke Une.

Vlada Unsko-sanskog kantona finansijski je podržala organizaciju skupa putem Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, s posebnim fokusom na istraživački segment koji provodi Biotehnički fakultet.

Istraživanja obuhvataju dvije ključne teme od kojih su "Uticaj potencijalnog odlagališta radioaktivnog otpada na pojavu i razvoj hroničnih i karcinomskih oboljenja kod stanovništva USK" i "Uticaj mogućeg odlagališta na mentalno zdravlje stanovnika pograničnog područja".

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić naglasio je da je današnji skup još jedna potvrda zajedničke i dugotrajne borbe protiv ovog projekta.

– Drago mi je da smo kao Vlada, zajedno s Vladom Federacije i drugim institucijama, podržali ovakav naučni skup. Posebno mi je važno što naš Univerzitet i akademska zajednica na stručan i temeljit način šalju jasnu poruku građanima da ćemo istrajati u ovoj borbi koja traje još od 1999. godine. Životi naših građana i sigurnost naših prirodnih bogatstava, posebno sliva rijeke Une, za nas nisu i nikada neće biti pregovaračka kategorija – poručio je premijer Ružnić.

Snažnu institucionalnu podršku dao je i predsjedavajući Skupštine USK Nisvet Jusić, naglašavajući da je stav Skupštine jasan i nepromijenjen.

– Skupština USK apsolutno stoji uz sve što se danas radi na ovoj naučnoj konferenciji. Trgovska gora nije prihvatljiva lokacija za odlaganje nuklearnog i radioaktivnog otpada zbog onoga što ovaj kraj znači građanima Unsko-sanskog kantona, Bosne i Hercegovine, ali i stanovnicima Hrvatske u pograničnom području. Od prvog dana zauzeli smo jasan stav, održali tematske sjednice i danas dajemo punu podršku naučnoj i akademskoj zajednici u definiranju stručnih mjera koje će država BiH koristiti kroz sve pravne mehanizme u zaštiti naših prava – istakao je Jusić.

Naučno-stručni skup u Bihaću predstavlja još jedan korak u jačanju zajedničkog institucionalnog fronta protiv odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, a rezultati istraživanja Biotehničkog fakulteta bit će dio buduće pravne, stručne i međunarodne argumentacije Bosne i Hercegovine u ovom slučaju, poručeno je tokom skupa.

# USK
# TRGOVSKA GORA
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