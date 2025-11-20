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U SARAJEVU

Čović otkrio detalje sa sastanka u Ambasadi SAD: Prihvatili smo američku ponudu za Južnu interkonekciju

Sad treba vidjeti kako to formalno urediti koncesijski, kako dati koncesiju na 30 godina, rekao je Čović

Čović: Prihvatili smo američku ponudu za Južnu interkonekciju. Screenshot / YouTube

A. O.

20.11.2025

Lider HDZ-a Dragan Čović gostovao je na RTV HB te je ovom prilikom otkrio detalje sa sastanka koji je održan danas u Ambasadi SAD u BiH, a vezano za Južnu interkonekciju. Pet lidera vladajuće koalicije iz Federacije BiH sastalo se u Ambasadi sa američkim otpravnikom poslova u BiH Džonom Ginkelom (John).

Kako je istakao Čović, ranije je ideja HDZ-a bila formiranje nove kompanije koju bi formirali BH Gas, EP HZGB i Plinacro iz Hrvatske.

- Otpravnik poslova ponudio jednu ideju da nam ponudi rješenje kroz investitora iz SAD koji bi preuzeo čitav projekat, što smo svesrdno već u pripremama, prihvatili. Sad treba vidjeti kako to formalno urediti koncesijski, kako dati koncesiju na 30 godina. Sada ostaje lakši posao da se mi u FBiH dogovorimo kako riješiti pitanje BH Gasa, odnosno da imamo jedan dio unutar BH Gasa koji će se baviti Južnom interkonekcijom, u najgorem slučaju ako to neće biti nova tvrtka – istakao je Čović.

Dodao je kako je bila direktna veza sa Vašingtonom (Washingtonom) te da je bilo teško naći bilo kakvu manjkavost kada vam neko kaže da investitor iz Amerike želi uraditi taj projekat.

Čović je rekao da se treba riješiti pitanje zakona i BH Gasa.

- Moramo na nivou BIH napraviti sporazum sa Hrvatskom - poručio je Čović.

# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# AMBASADA SAD U BIH
# DRAGAN ČOVIĆ
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