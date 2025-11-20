Čović otkrio detalje sa sastanka u Ambasadi SAD: Prihvatili smo američku ponudu za Južnu interkonekciju

Lider HDZ-a Dragan Čović gostovao je na RTV HB te je ovom prilikom otkrio detalje sa sastanka koji je održan danas u Ambasadi SAD u BiH, a vezano za Južnu interkonekciju. Pet lidera vladajuće koalicije iz Federacije BiH sastalo se u Ambasadi sa američkim otpravnikom poslova u BiH Džonom Ginkelom (John).

Kako je istakao Čović, ranije je ideja HDZ-a bila formiranje nove kompanije koju bi formirali BH Gas, EP HZGB i Plinacro iz Hrvatske.