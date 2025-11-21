Stanje na putevima: Kolovoz mokar, na pojedinim dionicama snijeg i odroni

Prema informacijama prikupljenim od putnih službi širom Bosne i Hercegovine, jutros se saobraća uz pretežno mokre kolovoze zbog kiše koja pada u većem dijelu zemlje.

Na pojedinim planinskim prevojima u Krajini registriran je umjeren do intenzivan snijeg visine 2–5 cm, zbog čega su ekipe na terenu angažirane na čišćenju i posipanju. Na više dionica evidentirani su i manji odroni zemlje i kamenja.

Vozačima se savjetuje opreznija vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog najavljenih snježnih padavina u većem dijelu zemlje, molimo vozače da na put ne kreću bez adekvatne zimske opreme, koja je ujedno i zakonski obavezna.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici autoceste A-1 Visoko-Kakanj, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, saobraća se preticajnom trakom.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni i na dionicama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).