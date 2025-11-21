Snaga naroda: U rekordnom vremenu prikupljen novac za Idriza Busuladžića

Dobri ljudi prikupili su, u rekordnom roku, ogromna novčana sredstva za liječenje Idriza Busuladžića, mladog oca dvoje djece koji vodi najtežu životnu bitku.

Idriz ima 36 godina i vodi tešku bitku sa karcinomom. Trenutno se nalazi u bolnici u Njemačkoj, a njegovo stanje se dramatično pogoršalo. Tumor mu je izjeo veliki dio vilične kosti, a pored svih terapija koje trenutno prima, potrebno je da uradi i četvrtu operaciju u ovoj godini.

Samo za operaciju je bilo potrebno 85.000 eura.

Zahvaljujući dobrim ljudima, sredstva za operaciju Idriza Busuladžića su prikupljena, a to je potvrđeno i iz Pomozi.ba

- Još jednom, po ko zna koji put, pokazali smo koliko se dobro može učiniti kada se srca udruže. Za manje od 24 sata, zahvaljujući ogromnom broju divnih ljudi, prikupljena su izuzetno velika sredstva. Hvala vam, dobri ljudi - napisali su iz Pomozi.ba

U avgustu 2024. godine Idriz je operisao tumor na jeziku, nakon čega je prošao brojne radioterapije i zračenja. Iako se nadao kraju borbe, tumor je i dalje rastao. Uslijedile su još dvije teške operacije. Uklonjen mu je veliki dio limfnih čvorova, dio vilice, mišići vrata, urađena transplantacija kože na vrat kako bi se sanirala oštećenja nastala tokom operacije.

Nakon svih zahvata Idriz je upućen na hitno liječenje u Njemačku, gdje je primio cikluse regionalne hemoterapije i imunoterapije. Sada mora na operaciju tokom koje će mu odstraniti ostatke tumora, 70% vilice, te uraditi transplantaciju tkiva.

Dobri ljudi su sada pomogli Idrizu Busuladžiću i njegovoj porodici kako bi nastavili svoju borbu.