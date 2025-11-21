Sporne prepiske funkcionera Vlade FBiH i FUP-a: Nije usvojen dnevni red

Na današnjoj 16. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine trebala je biti održana rasprava o spornim prepiskama članova Vlade FBiH i Federalne uprave policije, ali je srušen dnevni red.

Nakon dugotrajne i poprilično burne rasprave, zastupnici su glasali da se ne prihvati predloženi dnevni red. Ukupno je 40 zastupnika glasalo za usvajanje dnevnog reda i to nakon pojedinačnog izjašnjavanja, što je 10 manje od potrebnih 50 glasova. Njih 39 je bilo protiv, a troje je bilo suzdržano.

Inače, predložen dnevni red imao je jednu tačku koja je glasila: "Informacija o navodnim nelegalnim radnjama premijera Nermina Nikšića i uplitanje u rad policijskih organa Federacije BiH".

Tokom rasprave u Predstavničkom domu došlo je do ozbiljnih rasprava između zastupnika i predsjedavajućeg ovog doma Dragana Miokovića (NS).

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (POSKOK) je formiralo predmet te pojedinim akterima pretresala urede i oduzimala mobilne telefone.

Epilog ovih akcija POSKOK-a su mjere zabrane za vršitelja dužnosti direktora FUP-a Vahidina Munjića, kao prvoosumnjičenog, zatim Muhameda Ohranovića čija radna pozicija je ostala nejasna, Arijanu Husenović Ajanović koja je direktorica kabineta premijera FBiH i Ervina Mušinovića, direktoru Policijske akademije.

POSKOK je, također, izrazio svoj stav o održavanju ove sjednice, nakon što je Nikšić poslao molbu da se izjasne, u kontekstu toga da će se na sjednici raspravljati o istragama koje su i dalje u toku.

Iz POSKOK-a su naveli da je Kolegij tužilaca zauzeo stav da se "od svih pojedinaca i institucija u BiH/FBiH očekuje da se ponašaju na način da izbjegavaju komentarisanje pojedinih dokaza i istražnih postupaka koji su u toku pred bilo kojim policijskim organima ili tužilaštvima u BiH/FBiH".

Dragan Mioković na početku sjednice zatražio je da se glasa o tački dnevnog reda.

Zastupnik Čavalić (SBiH) kazao je da poslanici imaju pravo prema poslovniku na raspravu prije glasanja.



Zastupnik Samir Mešalić (DF) kazao je da se u historiji Parlamenta nije desilo da se stavi na glasanje tačka dnevnog reda prije javne rasprave.

Nakon negodovanja, Mioković je ipak dozvolio raspravu.

Zastupnik Mario Karamatić u svom izlaganju je kazao da: "ovdje se radi o nekim porukama, ali ja sam već duže vremena govorio o nezakonitom radu ravnatelja policije", kazao je Mioković.

Kada je Karamatić spomeno probošnjačke stranke koje se lažno predstavljaju kao građanske, Mioković ga je opomenuo.

"Molim vas, dok ja vodim sjednice, molim vas da ne upotrebljavati ovakve kvalifikacije.. Stranke nazivajte po njihovom imenu", na šta mu je Karamatić uzvratio:



"Ja razumijem Vašu poziciju gospodine Miokoviću, Vi se morate turčiti"...

Nakon ovoga zastupnik Mioković mu je oduzeo riječ.



Zastupnik Admir Čavalić pozvao je zastupnike da usvoje dnevni red.

- Ako smo se ovdje već pojavili, hajde da raspravljamo. Potrebno je o svemu razgovarati, da možemo kući otići mirne glave i pokazati da u ovom društvu nema zaštićenih i tabu tema. I nadam se bez teških riječi koje smo ovdje slušali - kazao je Čavalić.

Zastupnik Damir Nikšić negodovao je što je uopšte predložena ova tačka dnenvog reda.

- Ne može se Parlament baviti medijskim napisima. Ja se slažem da se Federalni MUP treba staviti pod nadzor Parlamenta, ali znate zbog čega, zato što mi je dosta da informacije iz medija cure iz medija. I da se vrši linč, hajka na neke ljude, bez ikakve presude i dokaza. Čuj informacije o navodnim nelegalnim radnjama, kakva je to nebuloza - kazao je Nikšić, nakon čega je u svom prepoznatljivom stilu počeo galamiti i komentirati događaje i ličnosti vezane za temu sjednici.

- Ja imam slobodu da radim šta hoću, imam osam minuta, mogu pjevati, mogu raditi šta hoću. Ja predlažem da tema ovdje bude MUP, curenje informacija u medije - kazao je Nikšić.



Predsjedavajući Mioković mu je zbog toga morao oduzeti riječ i ugasiti mikrofon, na šta je Nikšić nastavio galamiti i sipati uvrede.



Na to mu je zastupnik Mirza Čelik koji je uzeo riječ kazao da "izgleda da opet nije popio terapiju", te nastavio:

- Ne razgovaramo samo o medijskim napisima, mi razgovoramo o mjerama zabrane koje je odredio vrhovni sud".



Na ovo mu je Nikšić nastavio dobacivati, na šta mu je Čelik dobacio:



"Evo, i dalje nije popio terapiju" - kazao je Čelik.



