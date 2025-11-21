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PARLAMENT FBIH

Huškački govor Karamatića na sjednici: "Miokoviću, ja razumijem da se vi morate turčiti"

Nakon ove izjave, Mioković mu je odmah oduzeo riječ i prekinuo daljnje obraćanje

Mario Karamatić i Dragan Mioković. Screenshot

D. H.

21.11.2025

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održava 16. vanrednu sjednicu na kojoj se raspravlja o jednoj tački dnevnog reda – spornim prepiskama u koje su bili uključeni funkcioneri Vlade FBiH i Federalne uprave policije (FUP).

Međutim, umjesto fokusirane rasprave, sjednicu je obilježio verbalni sukob zastupnika Marija Karamatića (HSS) i predsjedavajućeg Mladena Miokovića.

U obraćanju, Karamatić je poručio kako se „ovdje radi o nekim porukama, ali ja sam već duže vremena govorio o nezakonitom radu ravnatelja policije“.

Nakon što je spomenuo „probošnjačke stranke koje se lažno predstavljaju kao građanske“, predsjedavajući Mioković ga je odmah opomenuo:

"Molim vas, dok ja vodim sjednicu, ne upotrebljavajte ovakve kvalifikacije. Stranke nazivajte po njihovom imenu."

Uslijedio je potpuno neočekivan Karamatićev odgovor, koji je izazvao šok u sali:

"Ja razumijem Vašu poziciju, gospodine Miokoviću… Vi se morate turčiti."

Nakon ove izjave, Mioković mu je odmah oduzeo riječ i prekinuo daljnje obraćanje.

Incident je izazvao burne reakcije među zastupnicima, a očekuje se da će obilježiti nastavak sjednice na kojoj se već vodi napeta politička rasprava.

# MARIO KARAMATIĆ
# DRAGAN MIOKOVIĆ
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